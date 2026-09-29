Léo Barbosa realiza comício em Gurupi com apoio de Jair do Povo

da redação

A força de mobilização do vereador Jair do Povo levou cerca de 1,5 mil pessoas a uma reunião realizada na noite desta segunda-feira (28), em Gurupi. O encontro reuniu lideranças, apoiadores e moradores do município e contou com a presença do deputado estadual Léo Barbosa, candidato à reeleição, e de Luana Nunes, candidata a deputada federal.

A reunião integrou a agenda dos candidatos na reta final da campanha e evidenciou a capacidade de articulação de Jair do Povo junto à população de Gurupi. O encontro foi marcado pela apresentação de propostas e pelo diálogo com os participantes.

Durante a reunião, Léo Barbosa falou sobre o trabalho desenvolvido ao longo do mandato na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e apresentou propostas para um novo período no Legislativo estadual. O candidato também agradeceu a presença dos participantes e destacou a importância de continuar percorrendo os municípios e ouvindo as demandas da população.

“É uma alegria estar em Gurupi e poder olhar para essa multidão, conversar com as pessoas e apresentar aquilo que queremos continuar fazendo pelo Tocantins. A gente chega nesta reta final com muita disposição, ouvindo a população e levando adiante as propostas para um novo mandato”, afirmou Léo Barbosa.

Luana Nunes destacou a importância de Gurupi e da região sul e sudeste do Tocantins terem representação no Congresso Nacional. A candidata também defendeu uma atuação voltada às necessidades dos municípios, especialmente em áreas como saúde, geração de oportunidades e fortalecimento dos serviços públicos.

“Quero levar para Brasília a voz dos nossos municípios e trabalhar para que as demandas que chegam até nós possam se transformar em ações concretas. A população precisa ter alguém que conheça a realidade do Tocantins e esteja disposto a buscar recursos e soluções para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Luana Nunes.

Para Jair do Povo, o encontro representa a força da participação popular na reta final da campanha.

“Foi uma noite muito importante, de diálogo e de encontro com a nossa gente. Ver tantas pessoas reunidas mostra a força desse trabalho e o desejo de continuar construindo juntos”, afirmou o vereador.

Ao longo da noite, os candidatos reforçaram a importância da participação dos apoiadores na reta final da campanha e destacaram a continuidade das agendas e do diálogo com os eleitores até o encerramento do período eleitoral.

A reunião fez parte da agenda de campanha dos candidatos em Gurupi e reuniu moradores de diferentes regiões do município.