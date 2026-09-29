Marcos Junior defende IPVA zero para motos de até 250 cilindradas com mais de dez anos

da redação

O candidato a deputado estadual Marcos Junior (Podemos) propõe a isenção do IPVA para motocicletas de até 250 cilindradas com mais de dez anos de uso no Tocantins. A ideia é ampliar o benefício para proprietários de motos populares utilizadas diariamente por trabalhadores e famílias, que dependem desse tipo de veículo para atividades como deslocamento ao trabalho, estudos e realização de entregas. Segundo Marcos Junior, a motocicleta representa, para muitas pessoas, uma ferramenta de trabalho e de geração de renda.

A proposta prevê uma mudança nas regras estaduais para reduzir a carga tributária sobre os proprietários desses veículos. Marcos Junior afirma que pretende levar a discussão para a Assembleia Legislativa caso seja eleito, defendendo que a medida possa representar redução de despesas para quem utiliza motos mais antigas no dia a dia. Atualmente, a legislação estadual estabelece alíquotas de IPVA para motocicletas conforme a cilindrada, enquanto veículos com mais de 20 anos passaram a contar com não incidência do imposto após mudança na legislação de 2026.