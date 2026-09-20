Arena de 3 Tambores do Sindicato Rural de Gurupi é a mais rápida do Tocantins

Por Redação

A pista de Tambor do Sindicato Rural de Gurupi mostrou neste domingo (20) por que é considerada a mais rápida do Tocantins. Durante a programação da 3ª Semana do Cavalo, no Parque de Exposições de Gurupi, o competidor Lucas Sabino, o Furadinho, montando First Brasil Liuti, estabeleceu um novo recorde tocantinense nos Três Tambores.

Atleta do Rancho Sagarana, Barreras-BA, Lucas Sabino completou a passada com o tempo de 17.034 segundos, superando a marca anterior e escrevendo seu nome e o de First Brasil Liuti na história da modalidade no estado.

O novo recorde foi alcançado durante as disputas que movimentam a 3ª Semana do Cavalo, evento promovido pelo Sindicato Rural de Gurupi e que reúne competidores, criadores, profissionais e apaixonados pelo segmento equestre.

A marca também evidencia a qualidade da pista preparada por Bruno Freire para receber as provas. Conhecida pelos competidores por proporcionar condições para passadas rápidas, a pista do Parque de Exposições de Gurupi agora tem 17.034 segundos como novo recorde tocantinense.

O feito de Lucas Sabino, o Furadinho, e First Brasil Liuti, entra para a história da 3ª Semana do Cavalo e reforça Gurupi como palco de grandes momentos dos Três Tambores no Tocantins.