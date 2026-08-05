CBF e Federação Tocantinense anunciam projeto de captação e busca por patrocinador para o Estadual 2027

Por Redação

A diretoria da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esteve em Palmas, na terça-feira (4), para alinhar ações com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e dirigentes locais na Kabana do Lago. Durante o encontro, o presidente da entidade nacional, Samir Xaud, anunciou o plano de captar um patrocinador master no modelo de naming rights para o Campeonato Tocantinense de 2027, além da elaboração de um projeto de desenvolvimento voltado às categorias de base, futebol feminino, arbitragem e ligas amadoras do estado.

Propostas de captação e apoio institucional

A intenção de atrair patrocínio master para a Primeira Divisão de 2027 busca introduzir a negociação de direitos de nome da competição no futebol local. Segundo a CBF, a medida visa aumentar a captação de recursos privados para a federação e os clubes filiados.

No encontro, o vice-presidente da CBF, Gustavo Henrique, e o presidente da FTF, Leomar Quintanilha, defenderam a necessidade de um plano de trabalho para reduzir assimetrias financeiras entre as federações regionais. Dirigentes de clubes das Primeira e Segunda Divisões, representantes da arbitragem e de ligas regionais também apresentaram demandas operacionais à diretoria nacional.

Homenagens culturais

Paralelamente às pautas administrativas, a organização do evento realizou uma homenagem aos músicos tocantinenses Genésio Tocantins e Braguinha Barroso, que se apresentaram ao término das discussões.

O peso real dos anúncios para o futebol tocantinense

As intenções divulgadas pela CBF sinalizam abertura institucional, mas dependem de execução prática para gerar transformações reais no esporte do Tocantins. A viabilização de um patrocinador no formato de naming rights para 2027 exige atratividade comercial que o estadual atualmente luta para entregar, dado o baixo apelo de mídia e a limitação de público nos estádios. Sem a estruturação prévia do calendário local, investimentos contínuos na infraestrutura das praças esportivas e suporte financeiro efetivo aos clubes — que frequentemente enfrentam dificuldades operacionais básicas —, o plano corre o risco de se restringir a uma carta de intenções burocrática.