Seleção Brasileira: Atletas de Porto Nacional brilham com bronze no Pan-Americano Júnior de Badminton

Dupla tocantinense faz história e garante pódio inédito para a Região Norte no maior campeonato de base das Américas

Da Redação

Porto Nacional vive um momento histórico no esporte. Os atletas Erick Levi e Henrique Xavier, da equipe do Projeto COMBAD que é vinculado à COMSAÚDE e apoiado pela Prefeitura de Porto Nacional e pelo Governo do Tocantins, conquistaram a medalha de bronze na categoria sub-13 de duplas no XXXIV Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton.

A competição, realizada entre os dias 19 e 26 de julho em João Pessoa (PB), reuniu cerca de 500 atletas de 20 países no Ginásio Ronaldão. Com a performance da dupla tocantinense, o Brasil subiu ao pódio e garantiu o terceiro lugar geral no torneio, com um total de 7 medalhas 3 de prata e 4 de bronze , disputando de igual para igual com potências como Estados Unidos e Canadá.

Bronze que vale ouro

Além do feito coletivo, a conquista carrega um peso especial para a região. “Essas medalhas representam a primeira medalha internacional do nosso projeto, a primeira medalha pan-americana da história do Tocantins e também a primeira conquistada por um estado da Região Norte na competição. É impossível descrever em palavras tudo o que existe por trás desse pódio”, destacou o professor e treinador do projeto, Adaziel Medrado.

Ranqueados nacionalmente ,Henrique como terceiro colocado e Levi como quinto na categoria sub-13, além de serem a terceira melhor dupla do país , os atletas mostraram que o badminton tocantinense está em ascensão e pronto para voos ainda mais altos.

O projeto COMBAD, desenvolvido pela organização não governamental COMSAÚDE (Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação), segue como exemplo de formação esportiva e inclusão social, transformando vidas por meio do esporte.

Gestão parabeniza conquista e destaca parceria

O superintendente de esportes Thiago Paulino, destacou sobre a conquista histórica e a parceria junto a prefeitura. “ É uma grande alegria saber que temos atletas portuenses pegando o pódio em campeonatos internacionais como o Panamericano Júnior e nossos atletas Henrique e Levi deram um show e isso alegra o nosso coração sabendo que a Prefeitura de Porto Nacional está fazendo um trabalho de políticas públicas de esporte que alcançam pessoas capacitadas e que sabem do seu potencial e conseguem chegar aonde eles chegaram.”