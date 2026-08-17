Lázaro Botelho anuncia desistência por vaga na Câmara e declara apoio a Lucas Campelo

da redação

A disputa por uma das oito cadeiras do Tocantins na Câmara dos Deputados ganhou uma nova configuração nesta segunda-feira (17), com uma mudança de peso em Araguaína. O ex-deputado federal Lázaro Botelho decidiu retirar seu nome da corrida eleitoral e anunciou apoio ao vereador Lucas Campelo, que disputa uma vaga de deputado federal. A informação foi confirmada pela Gazeta do Cerrado, que destacou que a decisão movimenta o cenário político da segunda maior cidade do Estado.

A adesão reúne duas trajetórias diferentes: de um lado, a experiência política e a rede de articulação construída por Lázaro Botelho ao longo de seus mandatos em Brasília; de outro, a força de uma nova geração representada por Lucas Campelo, que foi o vereador mais votado de Araguaína e vem ampliando sua atuação para além do município. Segundo a Gazeta do Cerrado, o apoio pode fortalecer a candidatura de Campelo justamente em uma eleição marcada pela disputa acirrada pelas vagas federais e pela busca dos candidatos por bases eleitorais em diferentes regiões do Tocantins.