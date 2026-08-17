Polícia Federal indicia ‘rei do lixo’ e empresários na Operação Overclean; Vicentinho Júnior permanece sob investigação

Por Redação

A Polícia Federal (PF) indiciou 25 pessoas, incluindo empresários e ex-agentes públicos, no âmbito da Operação Overclean, que apura fraudes em licitações e desvios de verbas federais destinadas a obras de pavimentação e limpeza urbana. Entre os indiciados está José Marcos Moura, conhecido como “rei do lixo”, além de ex-coordenadores do Dnocs na Bahia. A investigação, que estima movimentação de R$ 1,4 bilhão em contratos sob suspeita, mantém o deputado federal Vicentinho Júnior (PP-TO), pré-candidato ao governo do Tocantins, sob o escrutínio do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme matéria publicada nesta segunda-feira, 17, no UOL.

O esquema sob investigação

A Operação Overclean foi deflagrada em 2024 para desarticular um esquema de corrupção envolvendo recursos da Codevasf e do Dnocs. Segundo a Polícia Federal, as empresas do grupo utilizavam o pagamento de propina a autoridades para assegurar a contratação com prefeituras. Após a execução dos contratos, haveria o desvio de valores por meio de obras superfaturadas e mecanismos de lavagem de dinheiro.

O indiciamento atual compreende a fase inicial das apurações. Os crimes atribuídos aos investigados incluem fraude à licitação, peculato, organização criminosa, embaraço à investigação, corrupção e lavagem de dinheiro. O material segue agora para análise da Procuradoria-Geral da República (PGR), a quem cabe decidir sobre o oferecimento de denúncia criminal.

A situação do deputado Vicentinho Júnior

Embora o indiciamento atual foque no núcleo empresarial e em ex-gestores, a investigação que tramita no STF detalha o suposto envolvimento do deputado federal Vicentinho Júnior e sua esposa. Relatórios da Polícia Federal apontam movimentações financeiras de aproximadamente R$ 170 milhões no período de seis anos, sendo R$ 85 milhões em entradas.

Os investigadores suspeitam que uma empresa, apontada como de fachada, tenha servido para o trânsito de recursos oriundos de empresários ligados ao núcleo central da Overclean.

O inquérito avalia se tais montantes possuem relação com o direcionamento de emendas parlamentares e contratos públicos. A defesa do parlamentar tem acompanhado os desdobramentos do processo no STF, onde o ministro Nunes Marques solicitou o envio de toda a documentação da PF para análise.

Impacto político e eleitoral no Tocantins

A manutenção do deputado Vicentinho Júnior como alvo de inquérito no STF cria um cenário de instabilidade política para sua pré-candidatura ao governo do Tocantins. A Operação Overclean consolidou-se como um fator de desgaste permanente, dado o volume financeiro apontado e as conexões entre seus assessores e empresários do setor de infraestrutura. A persistência das investigações em ano pré-eleitoral coloca o parlamentar em uma posição de vulnerabilidade estratégica, obrigando-o a lidar com um “fantasma” judicial que impacta diretamente a narrativa de sua campanha e a articulação de alianças políticas no estado.