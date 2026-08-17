“Não apontam conexão”, diz nota de Vicentinho sobre decisão do STF; deputado segue investigado na Overclean

A Polícia Federal (PF) indiciou 25 pessoas, entre empresários e ex-agentes públicos, na Operação Overclean, que apura fraudes em licitações e desvios de verbas federais. O deputado Vicentinho Júnior (PP-TO), pré-candidato ao governo do Tocantins, não integra a lista, mas permanece sob investigação no Supremo Tribunal Federal (STF), onde o caso tramita sob sigilo total desde fevereiro de 2025 e a expressão de “não apontam conexão entre Vicentinho e a Overclean”, atribuída a Nunes Marques pelo deputado é corroborada por publicações em jornais, citando a decisão de 9 de outubro de 2025, sendo que o teor literal não era e não é publicamente verificável. Por Wesley Silas

O indiciamento, divulgado nesta segunda-feira (17), alcança José Marcos Moura, o “rei do lixo”, e ex-coordenadores do Dnocs na Bahia. A investigação estima movimentação de R$ 1,4 bilhão em contratos sob suspeita.

O que diz a nota do parlamentar

Em nota, a assessoria de Vicentinho afirma que não há fato novo e que o deputado não está entre os indiciados. O texto cita decisão de 9 de outubro de 2025, do ministro Kassio Nunes Marques, relator da Overclean no STF, segundo a qual os elementos colhidos “não apontam conexão” entre o parlamentar e a investigação. Na mesma decisão, o STF negou pedidos de busca e apreensão e busca pessoal contra Vicentinho.

A nota também menciona que os fatos já haviam sido analisados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelo STF. Em dezembro de 2025, o procurador-geral Paulo Gonet se opôs a pedidos da PF de bloqueio de bens e busca contra o deputado, posição acatada por Nunes Marques.

A citação “não apontam conexão” procede, com ressalvas

A expressão atribuída a Nunes Marques é corroborada por ao menos três veículos independentes, todos citando a decisão de 9 de outubro de 2025. Há, porém, três ressalvas editoriais:

A decisão tramita sob sigilo total desde fevereiro de 2025. O teor literal não é publicamente verificável — a citação chega ao público pela nota da assessoria e pela imprensa que teve acesso aos autos. A decisão é processual, não de mérito. O indeferimento de busca e apreensão e de bloqueio de bens indica que a PF não demonstrou, naquele momento, elementos suficientes para as medidas. Não equivale a arquivamento, absolvição ou declaração de inocência. A investigação permanece aberta. A apuração envolvendo Vicentinho, Elmar Nascimento, Félix Mendonça Jr. e Dal Barreto segue em andamento. Em janeiro de 2026, a PF identificou indícios de repasses de R$ 420 mil via empresa vinculada à esposa do deputado, elementos que seguem sob análise do STF.

Foro privilegiado e o limite do indiciamento

A ausência de Vicentinho entre os indiciados não decorre apenas de avaliação sobre o mérito. Pela jurisprudência do STF, consolidada no Inquérito 2.411 (rel. Gilmar Mendes, 2007), a autoridade policial não pode indiciar parlamentar com foro por prerrogativa de função sem prévia autorização do ministro-relator, sob pena de nulidade do ato.

No caso de Vicentinho, o indiciamento formal depende de decisão do STF, e não da Polícia Federal. A condição de investigado, portanto, não é equivalente à de indiciado, mas também não equivale a um arquivamento. Em janeiro de 2026, a PF deflagrou nova fase da Overclean e cumpriu mandados contra outro parlamentar, o deputado Félix Mendonça Jr. (PDT-BA).

Distinção entre ser investigado e ser indiciado