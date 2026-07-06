Luxemburgo critica Ancelotti por eliminação na Copa do Mundo: ‘Se fosse um técnico brasileiro, estava f…’

da redação
As críticas de Vanderlei Luxemburgo a Carlo Ancelotti após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo repercutiram na Espanha. O jornal AS destacou a fala do ex-técnico da seleção brasileira e do Real Madrid, que detonou o italiano e afirmou que a cobrança seria maior caso o treinador fosse brasileiro.
Luxemburgo publicou um vídeo nas redes sociais e criticou principalmente as escolhas de Ancelotti durante o mundial. Para ele, o técnico errou na escalação, nas decisões e na leitura do jogo que terminou com a queda brasileira nas oitavas de final. – Se fosse um treinador brasileiro, a imprensa já estaria pedindo sua cabeça – disse Luxemburgo, em declaração que virou manchete na Espanha.