Estado divulga resultado de licitação para execução da cobertura das arquibancadas do Estádio Resendão em Gurupi

Obra será executada com recursos próprios e administrada pela Secretaria dos Esportes e Juventude

Da Redação

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto) publicou nesta quinta-feira, 6, no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado do processo de licitação para a contratação da empresa que executará as obras de cobertura das arquibancadas do Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão, em Gurupi.

A obra será executada com recursos do Tesouro Estadual com investimento de R$1.717.262,10 e coordenada pela Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), que fará a assinatura do contrato e emitirá a ordem de serviço para o início dos trabalhos, previsto para a última quinzena de agosto. A conclusão está prevista para dezembro de 2026.

A empresa RR Construtora e Empreendimentos Ltda. foi declarada vencedora do processo licitatório. A instalação da cobertura proporcionará mais conforto e segurança para atletas, torcedores e equipes técnicas da principal praça esportiva da região sul do Tocantins. A obra também ampliará as condições para a realização de competições e o incentivo a prática esportiva.