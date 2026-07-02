Com a presença de Vitória Marchezini, Araguaína recebe etapa do Circuito Mundial de Beach Tênis

Evento terá a presença da brasileira Vitória Marchezini, atual número um no Ranking Internacional Feminino, da italiana Flamina Daína, que ocupa a 12ª colocação no ranking e do brasileiro Daniel Mola, número 3 no ranking masculino

Da Redação

Atletas profissionais e amadores de todo o Tocantins, sul do Pará e do Maranhão já se preparam para o 2º BT200, etapa do Circuito Mundial de Beach Tênis que será realizada em Araguaína entre os dias 4 e 9 de agosto deste ano. A competição tem a chancela da ITF, a Federação Internacional de Tênis, e conta 200 pontos para o ranking internacional do esporte para os atletas profissionais. Já os competidores amadores terão a oportunidade de disputar troféus e fazer um intercâmbio esportivo com atletas ranqueados internacionalmente.

Na edição deste ano, o torneio ITF BT 200 Araguaína terá uma estrutura própria no calçadão da Via Lago com uma quadra central, arquibancada gratuita de 400 lugares, camarotes e bares para a realização dos jogos profissionais e as finais dos amadores. Os jogos classificatórios serão realizados nas quadras do Lago Beach Tênis.

Marcus Vinícius Scatena, advogado, empresário e organizador local do evento destaca o crescimento do esporte na cidade e a relevância da etapa internacional para incentivar novos atletas. “Temos uma previsão de pelo menos duas mil pessoas passando pela estrutura do torneio em todos os dias de competição, porque a circulação será liberada para todos os interessados. Queremos tornar o esporte cada vez mais acessível e, sempre que possível, revelar novos talentos”.

A etapa araguainense conta com o patrocínio da construtora M21 e apoio estrutural da Prefeitura de Araguaína.

Inscrições

Os atletas profissionais devem se inscrever no site da ITF assim que a entidade inserir o torneio no calendário oficial:

https://itfbeach. tournamentsoftware.com/.

Já os atletas amadores podem se inscrever no site da Federação Tocantinense de Tênis (FTTE):

https://fto.tenisintegrado. com.br/beachtennis/tournament/ 23316.

A etapa de Araguaína tem a previsão de receber mais de 700 jogadores, sendo 200 profissionais e 500 amadores.

Presença de atletas ranqueados

Para incentivar ainda mais a adesão ao esporte, a organização do ITF BT 200 Araguaína já confirmou a participação da atleta brasileira Vitória Marchezini, atual número um no Ranking Internacional Feminino da ITF e da jogadora italiana, Flamina Daína, que ocupa a 12ª colocação no ranking.

O evento também terá a presença do atual 3º melhor atleta de Beach Tênis no Ranking Mundial Masculino da ITF, o brasileiro Daniel Mola, que também é o número um no ranking brasileiro e virá acompanhado de seu irmão, Maurício Mola. Conhecidos como Irmãos Mola, os jogadores são referência no esporte em todo o Brasil pela história de superação.

Modalidades

Para os atletas amadores, tanto na categoria Masculina, quanto na Feminina, as categorias serão: Duplas B, Duplas C, Duplas D, Duplas E (iniciantes), Duplas Sub-12, Duplas Sub-14, Duplas Sub-18, Duplas 30+, Duplas 40+, Duplas 40+B, Duplas 50+ e Duplas Open.

Já na Categoria Mista, formada por uma atleta feminina e um masculino, as modalidades são: Duplas A/B, Duplas C, Duplas D, Duplas E (iniciante), Duplas 30+, Duplas 40+ e Duplas 50+.

Jogos e premiação

Todos os jogos do ITF BT 200 Araguaína serão eliminatórios, sendo uma média de 200 jogos durante os seis dias de competição. A premiação total para os atletas profissionais será de quase R$ 80 mil.