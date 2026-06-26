Davi Stival conquista o tricampeonato brasileiro de karatê tradicional na Paraíba

Da Redação

O carateca goiano Davi Stival conquistou o seu terceiro título nacional consecutivo no Campeonato Brasileiro de Karatê-Dô Tradicional, realizado nesta sexta-feira (26), em João Pessoa (PB). Em sua estreia na categoria adulta, o atleta competiu na modalidade kumite (combate) contra competidores de alto rendimento de diferentes estados.

O resultado mantém a sequência de títulos do competidor, que agora direciona o cronograma de treinamentos para o Campeonato Mundial da modalidade.

Histórico e preparação do atleta

Davi Stival iniciou a prática do karatê aos quatro anos de idade no Dojô Clã Oswaldo Mendonça, em Goiás. Sob a orientação técnica do sensei Igor Mendonça e do mestre Oswaldo Mendonça, o atleta desenvolveu sua trajetória nas categorias de base até a transição para o circuito adulto em 2026.

A formação do carateca ocorre em um ambiente de incentivo familiar à prática esportiva. Ele é neto do empresário do agronegócio Edvaldo Stival e sobrinho de Oswaldo Stival Neto, que atuam no suporte à continuidade do esporte na região. A base familiar estende-se aos três irmãos mais novos do competidor; entre eles, Miguel Stival, que atualmente detém o título de vice-campeão brasileiro em sua categoria.

Próximas etapas no circuito internacional

Com a consolidação do título nacional na categoria principal, a equipe técnica do atleta prevê a intensificação do volume de treinos. O foco principal da temporada passa a ser a preparação física, tática e psicológica para o Campeonato Mundial de Karatê-Dô Tradicional. O planejamento visa assegurar o índice técnico necessário para o enfrentamento de delegações internacionais de alto nível.

Análise do impacto no cenário esportivo regional

A manutenção da hegemonia de atletas goianos no cenário nacional do karatê tradicional sinaliza a eficácia de projetos de formação contínua, que associam o suporte familiar à estruturação técnica de longo prazo. Para o cenário esportivo de Goiás, conquistas sequenciais como a de Stival funcionam como vetores de incentivo à base desportiva regional e dão visibilidade a modalidades que operam fora do eixo de grande financiamento midiático. A transição bem-sucedida das categorias juvenis para a adulta reforça a necessidade de consolidação de políticas e patrocínios sustentáveis para o esporte amador no estado, garantindo a viabilidade de representações em competições internacionais.