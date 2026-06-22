Deputado Gutierres Torquato destina R$ 300 mil para obras no Centro Olímpico de Gurupi

Da Redação
O deputado estadual Gutierres Torquato anunciou a destinação de R$ 300 mil para reformas no Centro Olímpico de Gurupi. Os recursos serão aplicados em melhorias nos sistemas de iluminação e irrigação do espaço, voltado para atletas e comunidade em geral.
O anúncio ocorreu ao lado do secretário municipal de Esportes, Iron Júnior, e dos vereadores Romildo Santos, Marílis, Pedro Moraes, André Caixeta, Mário César e Rodrigo Maciel.
Investimento em infraestrutura esportiva
Os valores devem custear obras que visam adequar a estrutura do centro às necessidades de treinamento e lazer. A iluminação e a irrigação estão entre os pontos críticos apontados por usuários frequentes do equipamento público.
“Investir no esporte é investir nas pessoas. Esses recursos vão proporcionar mais segurança, qualidade e oportunidades para quem utiliza o Centro Olímpico”, afirmou o parlamentar.
Contexto político
A destinação ocorre por meio de emenda parlamentar individual, mecanismo pelo qual deputados alocam parte do orçamento estadual para obras ou ações em suas bases eleitorais. Gurupi integra a região sul do Tocantins e é um dos principais redutos políticos de Torquato.
Infraestrutura esportiva municipal
A aplicação de R$ 300 mil em obras pontuais como iluminação e irrigação atende a demandas imediatas do equipamento, mas não resolve questões estruturais mais amplas do esporte no município, como manutenção contínua, formação de atletas e acesso a programas federais de incentivo. A destinação de emendas parlamentares segue sendo o principal canal de investimento em infraestrutura esportiva municipal, o que revela a dependência das prefeituras em relação ao legislativo estadual para suprir carências básicas de manutenção.