Deputado Gutierres Torquato destina R$ 300 mil para obras no Centro Olímpico de Gurupi

Da Redação O deputado estadual Gutierres Torquato anunciou a destinação de R$ 300 mil para reformas no Centro Olímpico de Gurupi. Os recursos serão aplicados em melhorias nos sistemas de iluminação e irrigação do espaço, voltado para atletas e comunidade em geral.

O anúncio ocorreu ao lado do secretário municipal de Esportes, Iron Júnior, e dos vereadores Romildo Santos, Marílis, Pedro Moraes, André Caixeta, Mário César e Rodrigo Maciel.

Investimento em infraestrutura esportiva

Os valores devem custear obras que visam adequar a estrutura do centro às necessidades de treinamento e lazer. A iluminação e a irrigação estão entre os pontos críticos apontados por usuários frequentes do equipamento público.

“Investir no esporte é investir nas pessoas. Esses recursos vão proporcionar mais segurança, qualidade e oportunidades para quem utiliza o Centro Olímpico”, afirmou o parlamentar.

Contexto político

A destinação ocorre por meio de emenda parlamentar individual, mecanismo pelo qual deputados alocam parte do orçamento estadual para obras ou ações em suas bases eleitorais. Gurupi integra a região sul do Tocantins e é um dos principais redutos políticos de Torquato.

Infraestrutura esportiva municipal