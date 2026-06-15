Solicitado por Eduardo Fortes, Ageto abre licitação de R$ 2 milhões para cobertura das arquibancadas do Estádio Resendão, em Gurupi

Por Wesley Silas

A Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins (Ageto) publicou no Diário Oficial o aviso de licitação para a contratação da empresa que executará as obras de cobertura das arquibancadas do Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão, em Gurupi. A concorrência eletrônica está agendada para o dia 28 de julho de 2026, às 10h. O projeto, orçado em R$ 2 milhões, foi autorizado pelo governador Wanderlei Barbosa após solicitação apresentada pelo deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos).

Detalhes do processo licitatório

A licitação será realizada por meio da Comissão de Contratação da Ageto, atendendo a um pedido formal da Secretaria dos Esportes e Juventude (Seju). O processo administrativo número 2026.79010.000031 tramitará sob a modalidade de Concorrência Eletrônica (n° 90025/2026).

A sessão pública ocorrerá no portal de compras do governo federal. Os documentos e o edital completo foram disponibilizados nas plataformas oficiais da Ageto e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Histórico e cronograma da obra

A liberação dos recursos financeiros é fruto de uma articulação política iniciada no primeiro trimestre deste ano, quando a demanda pelo investimento no principal complexo esportivo do município foi levada ao Executivo estadual. O planejamento da autarquia prevê que as intervenções estruturais nas arquibancadas comecem logo após a homologação do resultado da disputa licitatória, com previsão de entrega da estrutura ainda no segundo semestre de 2026.

Impacto institucional

A destinação de verbas estaduais para a infraestrutura esportiva de Gurupi reflete a relevância da cidade como polo socioeconômico da região sul do estado. Embora o investimento atenda a reivindicações locais por maior conforto do público diante das oscilações climáticas da região, a execução da obra também se insere em uma dinâmica de atendimento a bases eleitorais no interior. A consolidação do benefício dependerá do cumprimento rigoroso dos prazos do cronograma técnico e da fiscalização adequada do contrato licitado pela administração pública.