Pedido de Eduardo Fortes garante R$ 2 milhões para cobertura do Resendão, anuncia Wanderlei Barbosa

O Estádio Gilberto Resende Rocha, o Resendão — principal palco do futebol de Gurupi — terá cobertura ainda em 2026. O anúncio foi feito pelo governador Wanderlei Barbosa, que autorizou R$ 2 milhões para a obra após solicitação do deputado estadual Eduardo Fortes. A intervenção atende a uma demanda antiga de torcedores e jogadores, especialmente em um período marcado por chuvas intensas e altas temperaturas no sul do Tocantins.

Por Wesley Silas

Em dias de jogo, a falta de cobertura nas arquibancadas limita a permanência do público e reduz o conforto de quem acompanha as partidas. O problema se agrava durante a temporada de chuvas, quando o volume de água compromete a permanência do torcedor nas arquibancada e impacta a logística do evento. Na madrugada desta terça-feira (3), por exemplo, foram registradas chuvas fortes em Gurupi com mais de 200mm, cenário comum nesta época do ano.

A melhoria ocorre em um momento de crescimento do futebol local. No último fim de semana, o Gurupi Esporte Clube alcançou a vice-liderança do Campeonato Tocantinense ao vencer o União Araguainense por 2 a 1, resultado que reacendeu o entusiasmo da torcida e reforçou a relevância do Resendão como espaço de mobilização esportiva e comunitária.

Segundo Eduardo Fortes, a cobertura é uma prioridade para a cidade e para a região. O parlamentar atribuiu a decisão ao diálogo com o governador, que, segundo ele, tem perfil próximo do esporte e se sensibilizou com a demanda.

O anúncio foi feito no domingo (1º), antes da final da 39ª Copa do Craque — Taça Oswaldo Stival, evento de grande público em Gurupi. Na ocasião, o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama Karynne Sotero, também confirmou o repasse de R$ 3 milhões aos clubes da primeira divisão do futebol tocantinense, além de sinalizar apoio para a segunda divisão.

“Repasso R$ 2 milhões para a cobertura do Resendão, que é importante para a comunidade desportiva de Gurupi, com conclusão e entrega em agosto deste ano. Também estou destinando R$ 3 milhões para os clubes da primeira divisão e estamos buscando apoio para os clubes da segunda divisão. Essa é a agenda esportiva do Governo do Tocantins”, afirmou o governador.