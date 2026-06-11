Laurez Moreira visita Tobasa e defende industrialização como nova frente de desenvolvimento para o Tocantins

Da Redação

O vice-governador e pré-candidato ao Governo do Tocantins, Laurez Moreira, visitou na manhã desta quinta-feira, 11, as instalações da empresa Tobasa Bioindustrial, em Tocantinópolis, um dos maiores exemplos de bioindústria sustentável do mundo, e defendeu a criação de uma quinta frente de desenvolvimento para o Tocantins baseada na industrialização.

“Sempre digo que o Tocantins teve quatro frentes de desenvolvimento. A primeira foi a mineração, ainda no século XVIII. A segunda veio com o cristal, na década de 1940. A terceira surgiu com a Belém-Brasília, nos anos 1960. A quarta foi impulsionada pela agricultura, pela criação do Tocantins e pela construção de Palmas no final dos anos 1980 e durante a década de 1990. Defendo a criação da quinta frente de desenvolvimento do Tocantins. Precisamos aproveitar nossa matéria-prima, agregar valor à produção local e transformar o Tocantins em um estado cada vez mais industrializado, gerando empregos e oportunidades para nossa população. Sei como industrializar e criar empregos”, afirmou.

Visita

Laurez Moreira conheceu os setores industriais, o laboratório de pesquisas e conversou com trabalhadores da empresa. A agenda também permitiu conhecer de perto a cadeia produtiva que envolve cerca de 1.500 catadores de coco babaçu e garante aproximadamente 200 empregos diretos na indústria.

A empresa atua há quase 60 anos na região e é pioneira no desenvolvimento de tecnologias e processos para o aproveitamento integral do coco babaçu, transformando um produto tradicional do extrativismo em matéria-prima para diversos setores da economia.

Para Laurez Moreira, a Tobasa representa um exemplo de como é possível gerar desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental. “Saio daqui ainda mais convencido de que desenvolvimento e preservação podem caminhar lado a lado. A Tobasa mostra que é possível aproveitar nossas riquezas naturais de forma sustentável, gerando emprego, renda e oportunidades para milhares de famílias”, afirmou.