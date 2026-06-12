Aliança entre PSD e PT isola Carlesse e altera xadrez eleitoral no Tocantins com Kátia e Irajá ao Senado

Por Wesley Silas

A vice-governador Laurez Moreira (PSD) articula uma aliança estratégica com o PT para viabilizar sua pré-candidatura ao Governo do Tocantins. O movimento, costurado pela ex-senadora Kátia Abreu e pelo senador Irajá Abreu, visa garantir palanque ao presidente Lula no estado e resulta no isolamento político do ex-governador Mauro Carlesse, cuja pré-candidatura ao Senado perdeu viabilidade.

A estratégia: pragmatismo e palanque para Lula

A movimentação de Laurez Moreira sinaliza uma guinada pragmática na condução do PSD estadual. Sob a influência direta de Kátia Abreu (PT) e Irajá, o grupo busca consolidar uma frente que harmonize interesses locais com a necessidade de alinhamento com a base governista federal. A prioridade declarada é assegurar a estrutura necessária para a campanha do presidente Lula no Tocantins, transformando a corrida ao Palácio Araguaia em um apêndice da disputa nacional.

O expurgo de Carlesse

O desdobramento mais imediato da coalizão PSD-PT é o esvaziamento da pretensão eleitoral de Mauro Carlesse. Embora o ex-governador tenha mantido diálogos avançados para disputar uma cadeira no Senado e apresentasse números competitivos em pesquisas de intenção de voto, a nova configuração de alianças o tornou descartável. A manobra retira o ex-governador da mesa de negociações, evidenciando que, no atual cenário, a conveniência política se sobrepõe ao capital eleitoral individual.

A política como exercício de conveniência

A reconfiguração no Tocantins revela a crueza do jogo político local, onde convicções programáticas são facilmente substituídas por alianças de conveniência. Ao rifar candidaturas consolidadas em prol de uma unidade que atenda aos interesses de Brasília, o grupo liderado pelo PSD expõe a fragilidade das lideranças que não possuem o controle da máquina partidária. O impacto eleitoral desta manobra será testado nas urnas, mas, por ora, fica evidente que o grupo optou pela segurança do alinhamento federal em detrimento da autonomia estadual.