Carlesse retira projeto ao Senado após realinhamento de forças políticas entre PT e PSD no Tocantins

O político confirmou quer retirou oficialmente sua pré-candidatura ao Senado Federal para as eleições de 2026. A decisão, anunciada nesta sexta-feira, 12 ocorre em meio a um processo de realinhamento partidário no Tocantins e segue a recente consolidação de novas alianças entre lideranças locais.
Mudança no cenário eleitoral
A desistência acontece em um momento de movimentações intensas no tabuleiro político do estado. Conforme reportagem publicada pelo Portal Atitude, intitulada “Aliança entre PSD e PT isola Carlesse e altera xadrez eleitoral no Tocantins com Kátia e Irajá ao Senado” (disponível em: https://atitudeto.com.br/politica/alianca-entre-psd-e-pt-isola-carlesse-e-altera-xadrez-eleitoral-no-tocantins-com-katia-e-iraja-ao-senado/), a composição das chapas majoritárias tem forçado diversos pré-candidatos a reavaliarem seus projetos frente às novas coligações.
Justificativa e posicionamento
Em nota oficial, o ex-pré-candidato afirmou que a decisão é resultado de uma “reflexão conjunta” sobre a atual configuração política. Sem detalhar o destino de seu apoio, o texto menciona que as condições vigentes se distanciaram da proposta inicial de sua candidatura. O político reiterou que respeita as estratégias definidas pela cúpula de seu partido e declarou que manterá sua atuação política no estado, posicionando o projeto coletivo da legenda acima de aspirações individuais.
O impacto do realinhamento
A saída do pleito ao Senado de mais um nome ilustra a alta volatilidade da pré-campanha no Tocantins. Com a antecipação de acordos entre grandes grupos, siglas menores ou lideranças que não possuem o respaldo das cúpulas majoritárias correm o risco de perda de protagonismo ou isolamento. O movimento reflete a necessidade de adaptação de projetos pessoais à nova realidade das chapas que começam a ser estruturadas para 2026, consolidando a tendência de polarização entre os grupos que buscam viabilizar candidaturas robustas e com maior tempo de rádio e TV.
NOTA
Sempre compreendi a política como um instrumento de construção coletiva, voltado ao interesse da população, e não como espaço para projetos pessoais. Por isso, considero natural que, ao longo do processo pré-eleitoral, ocorram avaliações, diálogos e ajustes de rumo, à medida que o cenário político é analisado e novas definições são construídas pelo grupo.
Após esse processo de reflexão conjunta e diante da nova configuração política e partidária que está se consolidando, decidimos não dar continuidade ao meu projeto de pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026. Entendemos que as condições atuais seguem uma direção diferente da inicial a construção do projeto.
Respeito integralmente as decisões partidárias e reconheço a legitimidade das estratégias definidas pela legenda e pelas lideranças que conduzem esse processo.
Continuarei contribuindo com o Tocantins e lutando pelo nosso povo. O futuro do Tocantins deve sempre estar acima de interesses pessoais. Contem sempre comigo!