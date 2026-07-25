Aprovação do Governador Wanderlei Barbosa sobe e chega a 80,3%

Paraná Pesquisas mostra que 17,7% consideram o Governo ótimo, 33,7% consideram boa e 28,9% regular. Outros 7,5% consideram a gestão ruim e 10,2% disseram que a gestão é péssima

Da Redação

Pesquisa divulgada neste sábado, 25, pelo Instituto Paraná, aponta que o Governador Wanderlei Barbosa (presidente estadual do Republicanos) teve um aumento da sua aprovação, chegando a 80,3% dos entrevistados.

Para 17,7% dos entrevistados, o Governo é considerado ótimo; 33,7% classificam a administração como boa; e 28,9% avaliam como regular. Já 7,5% consideram a gestão ruim, enquanto 10,2% a classificaram como péssima.

Com isso, a avaliação positiva da gestão estadual alcança 80,3%, acima dos 78% (51,2% como ótimo ou bom e 26,8% regular) verificados na pesquisa anterior, evidenciando o crescimento da percepção favorável ao trabalho desenvolvido pelo Governo do Tocantins em todas as regiões do Estado.

“Esse resultado nos motiva a trabalhar ainda mais. Agradeço a confiança da população tocantinense e reafirmo nosso compromisso de continuar fazendo um governo presente, municipalista e voltado para todos”, destacou Wanderlei Barbosa.

Metodologia

A pesquisa foi realizada, entre os dias 21 a 24 de julho, pelo Instituto Paraná Pesquisas, com 1300 eleitores de 60 municípios com metodologia quantitativa, com a realização de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais.