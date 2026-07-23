Em evento no sudeste do TO, Vicentinho recebe apoio de prefeitos, vereadores e lideranças

da redação
A pré-campanha do deputado federal Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins anunciou novas adesões políticas durante uma agenda realizada em Dianópolis, no Sudeste do estado. O encontro reuniu prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças de diferentes municípios da região.
Também participaram o ex-senador Vicentinho Alves, o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres, e o deputado federal Alexandre Guimarães, pré-candidato ao Senado.
Entre os apoios anunciados estão os vereadores de Dianópolis Júnior Trindade, presidente da Câmara Municipal, Capitão Ailton, Leandro Guedes, Hamurab Diniz e Thiago Cardoso, do PT.
O evento contou ainda com a presença dos prefeitos Neto Aires, de Ipueiras; Thiago Melo, de Natividade; Thiago Tapajós, de Pindorama; e Neri Xavier, de Almas. Também participaram o pré-candidato a deputado estadual André Cavalari, ex-prefeitos e lideranças de Porto Alegre do Tocantins, Ponte Alta do Bom Jesus, Mateiros, Rio da Conceição e Novo Jardim.
Durante o encontro, Vicentinho Júnior afirmou que a ampliação do grupo é resultado do diálogo mantido com lideranças municipais e da atuação parlamentar desenvolvida em diferentes regiões do estado.
“Cada apoio representa a confiança de quem conhece a nossa história. Política se faz olhando nos olhos, cumprindo compromissos e mantendo as portas abertas para quem quer construir um Tocantins melhor”, declarou.