Em evento no sudeste do TO, Vicentinho recebe apoio de prefeitos, vereadores e lideranças

da redação

A pré-campanha do deputado federal Vicentinho Júnior ao Governo do Tocantins anunciou novas adesões políticas durante uma agenda realizada em Dianópolis, no Sudeste do estado. O encontro reuniu prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e lideranças de diferentes municípios da região.

Também participaram o ex-senador Vicentinho Alves, o presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato a vice-governador, Amélio Cayres, e o deputado federal Alexandre Guimarães, pré-candidato ao Senado.