Nelore Tocantins e Sindicato Rural de Gurupi fortalecem parceria com a ABCZ em prol da genética do Tocantins

Por Redação

A presidente da Nelore Tocantins, Andrea Stival, e o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, estiveram reunidos com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Arnaldo Borges, para fortalecer a parceria entre as instituições e ampliar ações voltadas ao desenvolvimento da pecuária e da genética bovina no Tocantins.

Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de cooperação nas áreas de melhoramento genético, capacitação de produtores, promoção das raças zebuínas e realização de ações técnicas que possam aproximar ainda mais a ABCZ dos criadores tocantinenses.

A iniciativa busca contribuir para uma pecuária cada vez mais produtiva, eficiente e competitiva, valorizando o trabalho realizado pelos produtores e selecionadores do Estado.

Para Andrea Stival e João Victor Stival, a aproximação com a ABCZ representa uma importante oportunidade de fortalecer a genética bovina no Tocantins e criar novas ações em benefício dos produtores rurais.

A visita reforça o compromisso da Nelore Tocantins e do Sindicato Rural de Gurupi em construir parcerias estratégicas que contribuam para o crescimento e a modernização da pecuária tocantinense.