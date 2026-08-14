Ex-senadora Kátia Abreu integra missão empresarial liderada por João Doria em Angola para debater parcerias no agronegócio

Por Wesley Silas

A ex-senadora e ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu integra a comitiva empresarial liderada pelo co-chairman do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), João Doria, reuniu-se nesta quinta-feira (14) com o presidente de Angola, João Lourenço, em Luanda, com o objetivo de discutir a ampliação de investimentos bilaterais e a cooperação no setor agropecuário.

Missão Comercial e Agenda Institucional

A agenda oficial prevê o fortalecimento das relações comerciais entre o setor produtivo brasileiro e o governo angolano. A pauta central concentra-se na expansão de parcerias estratégicas voltadas ao desenvolvimento do agronegócio, explorando o potencial de complementaridade econômica entre os dois mercados.

“Conversamos sobre tecnologia, crédito rural e novas oportunidades de cooperação entre os dois países”, disse Kátia Abreu.

Além de João Doria e Kátia Abreu, a comitiva brasileira foi composta pelo ex-secretário de Comércio Exterior Roberto Giannetti da Fonseca, pelo ex-secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo Francisco Matturro e pelo presidente da unidade do Lide em Angola, Venceslau Andrade.

Fórum Setorial em Luanda

Como desdobramento da reunião institucional, a organização realizou um fórum de agronegócio na capital angolana. O evento reuniu empresários e autoridades de ambos os países para debater fluxos comerciais e mecanismos voltados à transferência de tecnologia voltada ao campo.

A aproximação entre o empresariado brasileiro e o governo angolano sinaliza uma tentativa de diversificação de mercados para o setor agropecuário nacional. A transferência de tecnologia e a abertura de novos canais de investimento em solo africano representam alternativas para mitigar a dependência de compradores tradicionais, embora a efetividade econômica da missão dependa diretamente da viabilização de marcos regulatórios seguros e de linhas de financiamento adequadas para o comércio exterior.