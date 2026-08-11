Assembleia Legislativa realiza curso com candidatos nomeados no concurso público

Da Redação

Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realizou, na tarde desta segunda-feira, 10, o Curso de Integração, Treinamento e Qualificação direcionado aos novos candidatos nomeados no concurso público, que serão empossados nesta terça, 11.

Promovida pela Escola do Legislativo a capacitação tem a proposta de acolher os novos servidores e de apresentar as principais diretrizes da Casa de Leis.

A diretora da Escola do Legislativo, Alsirene Feitosa, explicou o processo. “Inicialmente o servidor recebe uma formação on line, depois passa por uma entrevista e finaliza com uma visitação às dependências da Casa”.

Em entrevista com os participantes, a assistente social e analista legislativa da Escola, Cristina Prestes, extraiu experiências anteriores dos novos profissionais, a fim de direcioná-los conforme suas habilidades e competências.

Os direitos e os deveres do servidor público, a importância da sindicalização, os benefícios oferecidos pela Associação dos Servidores da Assembleia (Asleto), a carreira na Casa de Leis, além do funcionamento do Poder Legislativo foram alguns dos temas abordados durante o encontro.

“A receptividade é muito boa e necessária. Acho que tanto esses esclarecimentos, quanto o acolhimento refletirá positivamente e de imediato no nosso trabalho à frente do Legislativo”, pontuou Breno Azevedo, participante do curso.