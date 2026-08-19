Ocupação de áreas públicas: Prefeitura realiza levantamento de famílias no setor Cidade Industrial

Ação iniciada nesta terça-feira, 18, busca atualizar informações sobre a ocupação de áreas públicas

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, iniciou nesta terça-feira, 18, o levantamento das famílias que ocupam áreas verdes, áreas institucionais e vias públicas no setor Cidade Industrial. A ação começou com uma reunião com os moradores e segue até esta quarta-feira, 19. A iniciativa busca contemplar todas as famílias e garantir um diagnóstico atualizado sobre a ocupação da área.

Após as primeiras visitas técnicas realizadas nos imóveis, a Secretaria optou por concentrar o atendimento na própria comunidade, facilitando o acesso dos moradores que não foram localizados durante as abordagens realizadas em horário comercial.

As equipes já estiveram nesta terça-feira realizando os cadastros e irão continuar nesta e quarta-feira, 19, no setor, das 9h às 14h, para coletar as informações necessárias.

“O levantamento é uma etapa importante para que o município tenha informações precisas sobre a ocupação dessas áreas. Por isso, estamos buscando facilitar o acesso das famílias ao cadastro e garantir que o maior número possível de moradores seja identificado”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Eremilson Leite.

As informações coletadas contribuirão para o planejamento das ações relacionadas às áreas públicas do setor Cidade Industrial.

As informações coletadas contribuirão para o planejamento das ações relacionadas às áreas públicas do setor Cidade Industrial.

A Secretaria orienta as famílias que ainda não foram cadastradas a procurar as equipes durante o período de atendimento nesta quarta-feira, 19.

Fonte: Secom Gurupi

Fotos: Lino Vargas – Secom Gurupi