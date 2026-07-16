Sindicato Rural de Gurupi avança nas pautas do Agro, com apoio do Sistema FAET/SENAR

Da Redação

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, acompanhado de sua esposa, Ângela Stival, reuniu-se com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), Paulo Carneiro, e com a superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), Rayley Luzza.

Durante o encontro, foram discutidas as ações que serão desenvolvidas pelo Sistema FAET/SENAR na região de Gurupi ao longo do segundo semestre de 2026, em parceria com o Sindicato Rural. A reunião teve como objetivo fortalecer o planejamento das atividades e ampliar os serviços, projetos e oportunidades destinados aos produtores rurais, trabalhadores do campo e suas famílias.

A parceria entre as instituições deverá continuar impulsionando iniciativas de capacitação profissional, assistência técnica, promoção social e desenvolvimento das propriedades rurais. As ações também buscam contribuir para a qualificação da mão de obra, a melhoria da gestão e o aumento da produtividade no campo.

Outro ponto importante da reunião foi o debate sobre as pautas ambientais e econômicas que impactam o agronegócio tocantinense. Os representantes avaliaram desafios enfrentados pelo setor e reforçaram a necessidade de atuação conjunta na construção de soluções que garantam segurança jurídica, desenvolvimento sustentável e melhores condições para quem produz.

Para o Sindicato Rural de Gurupi, a aproximação permanente com o Sistema FAET/SENAR fortalece a representatividade da classe e amplia a capacidade de atender às demandas dos produtores da região. A entidade seguirá trabalhando para que as necessidades do campo sejam apresentadas e defendidas nos espaços de decisão.

O encontro reafirmou o compromisso das instituições com o fortalecimento do agronegócio, a valorização das famílias rurais e a defesa dos interesses dos produtores do sul do Tocantins e de todo o estado