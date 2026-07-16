“‘Não era IA, eram tocantinenses’, diz Vicentinho Júnior após ato com grande público em Augustinópolis”

da redação

O Parque de Exposições de Augustinópolis foi palco, na noite desta quinta-feira (16), de mais um encontro regional promovido pelo grupo político liderado pelo pré-candidato ao Governo do Tocantins, Vicentinho Júnior. O evento reuniu caravanas de diversos municípios do Bico do Papagaio e marcou a terceira grande mobilização regional da pré-campanha, consolidando a presença do grupo em uma das regiões mais importantes do Estado. Lideranças políticas, apoiadores e simpatizantes participaram do encontro, que teve como foco o fortalecimento das articulações para as eleições de 2026.

Durante o evento, Vicentinho Júnior comemorou a expressiva participação popular e agradeceu o apoio recebido. “O povo do Bico do Papagaio, da minha querida Augustinópolis e dos municípios vizinhos nos deram hoje uma demonstração linda de apoio à nossa pré-candidatura. Muita, muita gente. Não era IA não, eram tocantinenses que se identificam conosco e nós os honraremos até o fim! Pra cima Tocantins”, declarou. A mobilização reforça a estratégia do pré-candidato de percorrer todas as regiões do Estado em busca de apoio e ampliar o diálogo com a população antes do início oficial da campanha eleitoral.