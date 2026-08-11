Dia do Advogado: egresso da UnirG celebra trajetória que o levou ao Tribunal de Justiça do Tocantins

Em entrevista, Drº Marcos Antônio de Sousa, relembra os caminhos da advocacia, a formação na universidade, os desafios da carreira e deixa uma mensagem aos futuros profissionais do Direito

Da Redação

Celebrado em 11 de agosto, o Dia do Advogado é uma oportunidade para reconhecer a importância da advocacia na defesa dos direitos, da cidadania e do acesso à Justiça. Para a Universidade de Gurupi – UnirG, a data também representa um momento de valorizar as trajetórias construídas por seus egressos e os caminhos profissionais alcançados a partir da formação acadêmica.

Entre tantas histórias está a do egresso do curso de Direito da então Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi – Fafich, atual UnirG, Drº Marcos Antônio de Sousa.

Com uma trajetória iniciada ainda na adolescência e construída ao longo de décadas na advocacia, ele alcança agora uma nova etapa profissional no Tribunal de Justiça do Tocantins – TJTO. O novo desembargador do TJTO, será empossado ao cargo nesta quarta-feira, 12, em cerimônia marcada no Palácio Rio Tocantins, em Palmas.

A relação com a advocacia, segundo o egresso, ultrapassa a dimensão profissional. “A advocacia foi um divisor de águas em minha vida. Foi ela quem me proporcionou caminhar até aqui”, afirma Sousa.

Antes de ingressar no ensino superior, Marcos Antônio de Sousa, iniciou a vida profissional aos 12 anos, trabalhando como relojoeiro ao lado do pai. Depois, estudou no Colégio Agrícola de Pedro Afonso e, posteriormente (em 1989), ingressou no curso de Direito da Fafich/UnirG.

Durante a graduação, uma oportunidade ajudaria a mudar os rumos de sua carreira. No último período do curso, o professor, Drª Marco Antônio Bezerra, convidou três acadêmicos para participar de uma preparação presencial no curso para carreiras jurídicas no Damásio Evangelista de Jesus, em São Paulo. Entre os estudantes, Marcos foi o único a aceitar o desafio.

“Eu não tinha um norte. Ser Desembargador nunca passou pelas minhas expectativas. Naquele momento, fui levado por uma voz que me impulsionava a aceitar aquele convite”, relembra.

Após a formação, retornou ao Tocantins e, em 1995, iniciou a atuação profissional em Colinas e região. A carreira na advocacia seria marcada por novos desafios, estudos e experiências que contribuíram para sua formação.

Emoção diante de uma nova etapa

A notícia da escolha para o cargo de Desembargador foi recebida com emoção. Segundo Marcos Antônio, o primeiro sentimento foi de gratidão a Deus, seguido pela lembrança das pessoas que fizeram parte de sua caminhada.

“Elevei meus pensamentos a Deus e agradeci por essa vitória e pela grande responsabilidade. Naquele momento, também me vieram à memória minha família, minha esposa Lorena, meus filhos Ana Carolina e Hélio Marcos, minha filha Ana Clara (in memoriam), minha mãe, meu falecido pai e todos que contribuíram para que eu me tornasse a pessoa que sou”, relata.

Para ele, a conquista não é resultado de uma trajetória planejada para alcançar especificamente o cargo de Desembargador. Ao contrário, sua caminhada foi sendo construída a partir das oportunidades e desafios que surgiram ao longo dos anos. “Nunca houve um planejamento criado para esse momento. Creio plenamente que tudo foi obra de Deus”, afirma.

Conhecimento como instrumento de transformação

Entre os desafios mais significativos, o egresso destaca o período em que precisou se afastar da família durante dois anos para cursar o Mestrado em Brasília – DF.

A decisão representou um sacrifício pessoal, mas também uma etapa importante de sua formação. Além do Mestrado, Marcos Antônio buscou outras especializações e experiências acadêmicas e publicou o livro Justiça Gratuita: requisitos, argumentos e desafios para concessão, ampliando sua atuação na área jurídica.

“Naquela segunda caminhada, vi-me na obrigação de buscar mais conhecimento por meio das Pós-graduações, do Mestrado e da publicação de livros. O momento mais decisivo foi ter de me ausentar da minha família por dois anos para alcançar o título de mestre”, explica.

A experiência reforçou, segundo ele, a importância da perseverança e da humildade para alcançar objetivos profissionais. “Outro desafio foi acreditar que era possível e, assim, caminhar com humildade na busca desse objetivo”, acrescenta.

A UnirG na construção da trajetória

A formação acadêmica ocupa lugar especial nessa história. Embora não imaginasse alcançar a magistratura, foi ainda na graduação que uma das decisões mais importantes de sua carreira começou a se desenhar.

O convite feito pelo professor do curso de Direito, Drº Marco Antônio Bezerra, para a preparação no Damásio tornou-se uma experiência decisiva. Para ele, aquele momento demonstra como a formação universitária pode abrir caminhos que, muitas vezes, o próprio estudante ainda não consegue visualizar.

A trajetória iniciada na Fafich, também representa um vínculo que permanece presente em sua história profissional. Décadas depois, o egresso é um grande exemplo de uma carreira construída a partir da educação, do trabalho e da busca permanente por conhecimento.

Durante a graduação, o objetivo de Marcos Antônio era outro: prestar concurso para a Promotoria de Justiça. A possibilidade de chegar ao Tribunal de Justiça não fazia parte de seus projetos naquele período.

“Estar como Desembargador estava longe da minha imaginação. Meu objetivo era fazer concurso para a Promotoria de Justiça”, recorda.

A própria participação no processo do Quinto Constitucional, segundo ele, surgiu sem um planejamento específico. “A primeira caminhada rumo ao Quinto Constitucional da OAB/TO também foi um acontecimento sem planejamento ou projeto de vida. Apenas me lancei, sem pretensão alguma, e aquilo se tornou tudo”, conta.

A experiência reforça uma das principais características de sua narrativa: a ideia de que a carreira profissional pode assumir caminhos diferentes daqueles inicialmente imaginados, desde que exista disposição para aprender, enfrentar desafios e aproveitar oportunidades.

Inspiração para quem está começando

Ao falar aos acadêmicos de Direito, Marcos Antônio destaca três pilares que considera fundamentais para a construção de uma carreira: estudo, dedicação e retidão.

“Estude muito, dedique-se, arrisque e ande sempre pela retidão, nunca pelo caminho mais fácil, pois esse caminho não existe e, mesmo vier a existir será muito caro a você e aos seus. Sonhe alto, busque o melhor e esteja entre os melhores”, aconselha.

O egresso também ressalta a importância da fé e da família como bases para enfrentar os obstáculos da vida profissional.

“Tenha fé em Deus, coloque nas mãos Dele seus sonhos e projetos e acredite que você é capaz. Sua base fundamental é Deus e sua família”, afirma.

A mensagem deixada aos estudantes sintetiza o sentido de uma trajetória que começou cedo. Passou pelas salas de aula da Fafich/UnirG, percorreu décadas de advocacia e chega a uma nova etapa no Judiciário tocantinense.

No Dia do Advogado, a história de Marcos Antônio de Sousa representa, para a comunidade acadêmica, uma oportunidade de refletir sobre o papel da formação jurídica e sobre os diferentes caminhos que podem surgir a partir dela.

Mais do que alcançar uma posição profissional, sua trajetória evidencia a importância de permanecer em movimento. Para ele, o essencial é buscar conhecimento e construir uma carreira pautada pela dedicação, pela ética e pelo compromisso com a Justiça.

Por Giselli Raffi – Jornalista Ascom

Fotos – divulgação