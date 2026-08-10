Almas (TO): Waguinho contesta multa do TCU e aponta condenação de Leonardo Cintra por R$ 303 mil

Ex-prefeito de Almas afirma que recursos federais questionados foram recebidos e utilizados em 2016, antes de sua gestão, iniciada em janeiro de 2017

Da Redação

O ex-prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno Carvalho, o Waguinho, manifestou-se contra a decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) que manteve a irregularidade das contas e a multa de R$ 7,5 mil relacionada à prestação de contas de recursos federais destinados à assistência social. Em sua defesa, ele afirma que os valores foram recebidos e utilizados em 2016, quando o município era administrado pelo então prefeito Leonardo Sette Cintra.

A defesa de Waguinho

Segundo o ex-prefeito, sua gestão teve início somente em janeiro de 2017, o que o eximiria de responsabilidade sobre os recursos movimentados no ano anterior. “Os recursos federais informados na matéria foram recebidos e gastos no ano de 2016, quando eu não era prefeito ou responsável pelos recursos”, afirmou.

Waguinho destaca que o próprio processo do TCU também responsabilizou Leonardo Sette Cintra pela gestão dos valores daquele período. Conforme sua manifestação, o ex-prefeito foi condenado a devolver R$ 303.391,90 aos cofres públicos e recebeu multa de R$ 45 mil.

A diferença entre as sanções

O ex-prefeito usa a comparação entre os valores para contextualizar sua defesa: enquanto foi multado em R$ 7,5 mil, Leonardo Sette Cintra teria sido condenado à devolução de mais de R$ 303 mil, além da multa de R$ 45 mil. A diferença reforçaria, segundo ele, a distinção entre as responsabilidades de cada gestão.

Os recursos foram repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município para ações de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. O TCU manteve a responsabilização de Waguinho pela ausência da prestação de contas, mas o ex-prefeito contesta a responsabilidade pela utilização dos valores.

Registro de ocorrência

Waguinho também afirma que, ao final da gestão de Leonardo Sette Cintra, em 2016, arquivos dos computadores da Prefeitura teriam sido apagados, o que teria dificultado o acesso da nova gestão a documentos administrativos. Segundo ele, um boletim de ocorrência foi registrado sobre o episódio e posteriormente anexado ao processo no TCU.