Alunas do Colégio Cívico Militar do Alano brilham e conquistam o Jets 2026 na fase regional

Dedicação, garra, afeto e vaga garantida na fase estadual em Araguaína.

Por Redação

Com corações cheios de garra e a certeza do dever cumprido, a equipe de futsal feminino do Colégio Cívico Militar do Alano comemora a merecida vitória na fase regional dos Jogos Escolares do Tocantins (Jets) de 2026. A trajetória dessas jovens atletas é um verdadeiro exemplo de superação, força de vontade e dedicação incansável.

Durante a competição, as meninas enfrentaram adversários de alto nível, mas não se deixaram intimidar. Com muita técnica, estratégia e, acima de tudo, paixão pelo esporte, elas mostraram um desempenho envolvente e conquistaram vitórias importantes, culminando no título regional.

Por trás dessa conquista, há muitas horas de treino árduo e superação de limites. Mais do que a técnica em quadra, o suporte emocional foi fundamental para impulsionar as atletas. Um dos momentos mais marcantes e emocionantes dessa vitória foi o abraço carinhoso da servidora Solange, que compõe a equipe técnica. Em um gesto de profunda empatia e afeto, acolhendo a atleta como se fosse uma mãe presente, ela eternizou o momento com uma frase inesquecível: “Recebe esse abraço como se fosse sua mãe q estivesse aqui”. Esse apoio humano e amoroso deu ainda mais força para o time superar os desafios.

A vontade de vencer e o espírito de equipe também foram cruciais para o sucesso. As jogadoras se apoiaram mutuamente nos momentos difíceis e celebraram cada conquista com união. Essa vitória é dedicada a todos que acreditaram no potencial da equipe, incluindo a comissão, a gestão, os familiares e os amigos.

A conquista na fase regional dos Jets é um marco importante na história do Colégio Cívico Militar do Alano. Agora, a equipe se prepara para dar o próximo passo rumo à fase estadual, que será realizada em Araguaína, levando na bagagem não apenas as medalhas, mas a certeza de que a união, a dedicação e o afeto são os maiores motores da vitória.

O Colégio Cívico Militar do Alano se orgulha de suas atletas e de toda a equipe técnica por esse triunfo inesquecível, prontos para representar com excelência a instituição em Araguaína!