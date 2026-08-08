Edital da nova ponte da BR-235 em Pedro Afonso sai ainda em agosto, diz DNIT

da redação

O diretor de Infraestrutura Rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fábio Pessoa da Silva Nunes, anunciou nesta sexta-feira (07/08) a construção de uma nova ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-235, em Pedro Afonso. A estrutura substituirá a ponte atual, interditada em maio deste ano devido a problemas estruturais.

O anúncio ocorreu durante audiência pública realizada para debater medidas de mitigação dos impactos causados pela interdição da travessia. Com o tema “S.O.S. BR-235: A Ponte que Sustenta Vidas, o Agro e o Desenvolvimento Regional”, o evento aconteceu no Colégio de Tempo Integral Antônio Martins Belarmino Filho e reuniu cerca de 1.100 pessoas.

Participaram da reunião moradores de Pedro Afonso e região, representantes do setor produtivo, comerciantes, estudantes e servidores públicos. Também estiveram presentes o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; o vice-governador Laurez Moreira; os deputados federais Alexandre Guimarães, Vicentinho Júnior e Ricardo Ayres; o deputado estadual Olyntho Neto; o procurador federal Álvaro Manzano; além de representantes da BP Bionergy, da Federação da Agricultura do Estado do Tocantins (Faet), da OCB e da Agência Tocantinense de Regulação (ATR).

Prazos e medidas imediatas

Segundo o representante do Governo Federal, o edital de licitação para a construção da nova ponte será publicado ainda neste mês de agosto, com previsão de conclusão da obra em até dois anos. O projeto contemplará uma ponte duplicada, já considerando a futura duplicação da BR-235.

Para garantir a mobilidade imediata e o escoamento da produção regional de grãos, cana-de-açúcar e gado, o DNIT disponibilizará quatro balsas para o transporte gratuito da população e de cargas. A previsão é que elas entrem em operação até o fim deste mês.

Além disso, após avaliação técnica, o DNIT prevê liberar a ponte atual nos próximos 15 dias para o tráfego de veículos de pequeno porte, ambulâncias, micro-ônibus, ônibus escolares e caminhões de lixo. A segurança e o controle de tráfego no local serão executados pelo órgão federal com apoio da Polícia Militar.

Intervenção na TO-010

Durante a audiência, Fábio Nunes também informou que o DNIT deve finalizar, na próxima semana, o processo de contratação das empresas responsáveis pela construção de duas pontes de concreto e pela recuperação viária do trecho da TO-010 entre Pedro Afonso e Tocantínia. O trecho pavimentado entre Tocantínia e Lajeado será recapeado, conforme afirmou o gestor.

A rodovia estadual vem sendo utilizada como rota alternativa para quem viaja a Palmas, mas possui pontes de madeira que oferecem riscos aos usuários. Devido à interdição da travessia sobre o Rio Tocantins, o Governo Federal assumirá a responsabilidade pela conservação e pelo recapeamento desse trecho da via estadual.

Mobilização popular e fiscalização

A audiência pública foi organizada pela Comissão Interinstitucional de Coordenação das Ações Relacionadas à Interdição da Ponte da BR-235, formada pela Cooperativa Agroindustrial do Tocantins (Coapa), presidida por Ricardo Khouri; pelo Sindicato Rural de Pedro Afonso e Região (Sirpar), liderado por Simone Sandri; pela Prefeitura de Pedro Afonso, gerida por Joaquim Pinheiro; pela Associação Comercial e Industrial de Pedro Afonso (Acipa), sob gestão de Lorena Peclat; pela Câmara Municipal, presidida pelo vereador Fabricio Martins; e pelos movimentos populares Pró-BR-235 e Pró-TO-010, representados por Ricardo Neves.

O encontro permitiu que a comunidade questionasse diretamente os gestores públicos sobre as soluções para a crise. Os organizadores consideraram a reunião produtiva pelos encaminhamentos apresentados e reforçaram que acompanharão o cumprimento dos compromissos firmados pelo DNIT.