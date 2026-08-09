Cooperativismo e Responsabilidade Social: A Integração do Trabalhador Além do Ambiente Industrial

Por Wesley Silas

A Cooperfrigu Alimentos, em parceria com o SESCOOP/TO, realizou no dia 8 de agosto de 2026 uma ação de integração destinada aos seus colaboradores em celebração ao Dia dos Pais, em Gurupi. O evento reuniu trabalhadores e seus familiares em salas de cinema da cidade como parte das atividades do programa “Cooperar”, iniciativa interna da cooperativa que completa 22 anos de existência.

Valorização do Capital Humano no Setor Agroindustrial

Em um setor produtivo marcado por rotinas operacionais intensas, as políticas de gestão de pessoas e bem-estar corporativo assumem papel estratégico. Segundo a gerente de Recursos Humanos da Cooperfrigu, Kathia Sirlene Sousa, a iniciativa busca proporcionar convivência familiar aos trabalhadores em momentos que transcendem a rotina fabril.

“Trazer essa integração da família, essa conexão e afetividade entre pais e filhos é o nosso foco. No cotidiano, muitos pais trabalham bastante e têm uma rotina intensa. A Cooperfrigu disponibiliza essa homenagem para promover a inclusão da família, em um momento já aguardado anualmente por todos”, destacou Kathia.

Impacto na Cultura Organizacional e no Clima de Trabalho

A aproximação entre a gestão corporativa e a vida comunitária dos funcionários reflete-se na avaliação do quadro técnico e operacional da indústria. Para o médico veterinário Mário, integrante da equipe da cooperativa, ações dessa natureza interferem diretamente no ambiente profissional.

“O projeto Cooperar é uma forma de integrar os colaboradores além do trabalho intensivo da semana. Essa interação social informal aproxima as pessoas e transforma o ambiente de trabalho, conectando melhor as famílias e fortalecendo o grupo”, avaliou o profissional.

O colaborador Doriedson, que participa do programa há três anos ao lado do filho Davi Miguel, ressaltou a continuidade das ações de reconhecimento:

“Já é a terceira vez que participamos desse evento. É uma iniciativa muito gratificante para nós, pais, e demonstra a consideração da direção com todos os trabalhadores”.

O Impacto Social das Práticas Corporativas

Com mais de 28 anos de atuação e presença exportadora em mais de 100 países, a Cooperfrigu consolida-se como um dos principais vetores econômicos da região sul do Tocantins. No entanto, a sustentabilidade de um empreendimento agroindustrial do seu porte não se mede exclusivamente pelos volumes de abate, congelamento ou exportação de carne bovina. O verdadeiro indicador de desenvolvimento regional reside na capacidade das instituições privadas de gerar valor social intra e extramuros. Ao investir continuamente em programas como o Cooperar — viabilizado em parceria com o Sistema OCB/SESCOOP —, a cooperativa demonstra que a retenção de talentos e o fortalecimento do tecido social urbano dependem do respeito às dinâmicas familiares do trabalhador. Em um cenário econômico desafiador, a responsabilidade social corporativa deixa de ser mero artifício publicitário para se firmar como compromisso ético e estratégico de longo prazo.