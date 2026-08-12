Camponeses bloqueiam trecho da Ferrovia Norte-Sul no Tocantins e cobram avanço de processo de reforma agrária

da redação

Mais de 100 trabalhadores de cerca de 15 comunidades camponesas realizaram, na manhã desta segunda-feira, uma mobilização às margens da Ferrovia Norte-Sul, nas proximidades do terminal de Palmeirante, no norte do Tocantins. Organizado pela Articulação Camponesa de Luta pela Terra e Defesa dos Territórios do Tocantins, em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o ato interrompeu temporariamente a circulação de trens de carga no trecho entre Estreito (MA) e Colinas do Tocantins. Segundo os organizadores, a manifestação ocorre de forma pacífica e permanecerá no local por tempo indeterminado, até que seja estabelecido um canal de diálogo com as autoridades.

A principal reivindicação envolve as 27 famílias do Acampamento Gabriel Filho, que cobram do Governo Federal a conclusão do processo de aquisição da Fazenda Recreio/Freitas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A área possui aproximadamente 969 hectares e a compra já foi autorizada pela Portaria Incra nº 48/2026, com previsão de criação do Projeto de Assentamento Gabriel Filho, em Palmeirante. De acordo com os movimentos, o processo administrativo estaria em fase avançada, mas aguarda a liberação dos recursos orçamentários necessários para sua conclusão. Os manifestantes atribuem a paralisação ao bloqueio de R$ 23,678 bilhões em despesas do Governo Federal, estabelecido pelo Decreto nº 12.990/2026, e defendem a liberação dos recursos para que o processo de aquisição da propriedade seja finalizado.