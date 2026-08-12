Agosto Dourado: Saúde de Cariri reúne gestantes em ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno

Roda de conversa promove informação, acolhimento e troca de experiências para preparar futuras mães para a amamentação

Da Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu, na manhã desta quarta-feira (12), uma ação especial em alusão ao Agosto Dourado, campanha que reforça a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento dos bebês. A atividade foi realizada na Unidade de Saúde da Família Manoel Pedro Pires Filho e reuniu gestantes do município em um momento de informação, acolhimento e troca de experiências.

Mais do que orientar, a iniciativa buscou fortalecer a confiança das futuras mães diante de uma das etapas mais importantes da maternidade. Durante a roda de conversa, as participantes puderam esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e receber orientações sobre os benefícios do leite materno e os cuidados relacionados à amamentação.

A atividade contou com a participação da coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Gurupi, Jaciara Martins, que destacou a importância de levar informação às gestantes ainda durante o período de pré-natal.

Segundo a profissional, o acesso ao conhecimento contribui para que as futuras mães estejam mais preparadas e seguras para enfrentar os desafios da amamentação, fortalecendo a possibilidade de uma experiência mais tranquila e consciente.

Informação que prepara para a maternidade

A enfermeira da unidade, Luana Menezes, ressaltou que a ação representa uma oportunidade de aproximar ainda mais as gestantes da equipe de saúde. “A proposta é oferecer um espaço acolhedor, onde as gestantes possam conversar, compartilhar suas experiências e esclarecer suas dúvidas, além de reforçar os benefícios do leite materno”, disse.

O acompanhamento das gestantes acontece de forma contínua durante o pré-natal realizado pela unidade. Para a médica Layssa Molinari, ações educativas como essa complementam o atendimento individual e ajudam a preparar as mulheres para o período da amamentação. “Esses momentos são importantes porque permitem ampliar as orientações do pré-natal e preparar as futuras mães com mais conhecimento e segurança para a amamentação”, enfatizou.

Cuidado que começa antes do nascimento

A ação reforça a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde de trabalhar a promoção da saúde de forma preventiva e humanizada, levando informação às gestantes antes mesmo do nascimento dos bebês.

Ao promover espaços de diálogo e orientação, a gestão municipal fortalece o acompanhamento das futuras mães e contribui para que elas possam vivenciar a maternidade com mais informação, autonomia e segurança.

O Agosto Dourado chama a atenção para o valor do aleitamento materno e para a necessidade de uma rede de apoio às mulheres durante esse período. Em Cariri, a mobilização integra as ações de cuidado desenvolvidas pela rede municipal de saúde e reafirma o compromisso com a promoção da saúde materno-infantil.