Feminicídio: Mulher é morta degolada e ex-companheiro é preso em flagrante

A Polícia Militar informou, no local, que a mulher foi morta com golpes de faca. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que, segundo a corporação, não aceitava o fim do relacionamento.

O ex-companheiro de Tatiana Barbosa dos Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (31), em Araguaína. A mulher teria recebido cerca de 10 facadas e foi degolada pelo ex-companheiro. A prima teria tentado intervir, mas foi ameaçada pelo homem.