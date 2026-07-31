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sexta-feira, 31 julho

Polícia

Feminicídio: Mulher é morta degolada e ex-companheiro é preso em flagrante

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

da redação

Uma mulher de 44 anos foi assassinada nesta quinta-feira (30), em Araguaína, no norte do Tocantins. A vítima foi identificada como Tatiana Barbosa dos Santos.

A Polícia Militar informou, no local, que a mulher foi morta com golpes de faca. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que, segundo a corporação, não aceitava o fim do relacionamento.

O ex-companheiro de Tatiana Barbosa dos Santos foi preso na manhã desta sexta-feira (31), em Araguaína. A mulher teria recebido cerca de 10 facadas e foi degolada pelo ex-companheiro. A prima teria tentado intervir, mas foi ameaçada pelo homem.

Ex-companheiro é preso e confessa que matou mulher em Araguaína (Foto Araguaína Notícias)
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