Confusão em praia de Peixe deixa duas pessoas feridas; dois homens são detidos pela PM

da redação

Uma briga por volta das 23h no embarcador da Praia da Tartaruga, em Peixe, terminou com dois feridos e a prisão de dois suspeitos pela Polícia Militar. De acordo com a PM, o caso começou após uma discussão entre os envolvidos.

Um dos homens teria desferido um soco contra uma das vítimas. O outro, segundo o relato, usou um canivete e atingiu as vítimas na região do abdômen, no peito e em outras partes do corpo. As vítimas receberam os primeiros socorros e foram levadas ao Hospital Municipal de Peixe.

Ainda segundo a polícia, os dois conduzidos estavam visivelmente embriagados e mantinham comportamento agressivo no momento da abordagem. O atendimento foi feito por policiais da 2ª Companhia Operacional do 4º BPM.

Com informações do Peixe News