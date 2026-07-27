Festival Gastronômico de Taquaruçu 2026 terá Seu Jorge na abertura e promete noites de música e gastronomia

da redação

A Prefeitura de Palmas divulgou novos detalhes da programação do Festival Gastronômico de Taquaruçu 2026, que promete reunir culinária de qualidade e grandes atrações musicais entre os destaques do evento. A abertura, marcada para o dia 3 de setembro, contará com show do cantor Seu Jorge, que será a principal atração da primeira noite do festival. A expectativa é de que o evento atraia milhares de visitantes, movimentando o turismo, a economia e valorizando a gastronomia regional.

Além da apresentação de Seu Jorge, o festival terá uma programação musical diversificada durante todas as noites, reunindo artistas nacionais e regionais. De acordo com a Prefeitura de Palmas, os demais nomes que integrarão a grade de shows serão divulgados gradualmente, conforme forem concluídos os processos de contratação.

Tradicional no calendário cultural do Tocantins, o Festival Gastronômico de Taquaruçu se consolida como um dos principais eventos do estado, unindo cultura, entretenimento e incentivo aos empreendedores do setor gastronômico.