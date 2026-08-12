Rock na veia: Gururock mobiliza doação de sangue em Gurupi

Campanha do Gururock incentiva a doação de sangue no Hemonúcleo de Gurupi com prêmios e doação de alimentos. Saiba como participar.

Por Redação

O movimento cultural Gururock lançou uma campanha de incentivo à doação de sangue e arrecadação de alimentos em Gurupi, aliando a música à solidariedade e à saúde pública. Para ingressar no festival, o público deve entregar 2 kg de alimentos não perecíveis, mantimentos que serão destinados à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Gurupi e a outras entidades sociais da região.

Além disso, os participantes que realizarem a doação de sangue no Hemonúcleo de Gurupi concorrem a brindes exclusivos, incluindo um par de baquetas autografadas pelo músico Ricardo Japinha e um encontro presencial com o artista.

A ação visa conscientizar a população local sobre a importância da doação de sangue, um insumo vital que não pode ser fabricado sinteticamente e depende exclusivamente da solidariedade humana. Por meio de relatos de doadores voluntários na cidade, a campanha busca desmistificar o procedimento e mostrar a simplicidade do fluxo de atendimento nos hemocentros.

A doadora iniciante Emanuele Rodrigues relatou que o processo foi mais simples do que projetava. “É minha primeira vez, foi mais tranquilo que eu esperava, não doeu nada, apesar do tamanho da agulha assustar um pouco”, afirmou Emanuele. Já o doador frequente Gabriel Aparecido destacou o acolhimento da equipe de saúde e a preparação básica necessária. “Você se alimenta bem antes de ir, já evita passar mal. O pessoal sempre é bem atencioso no atendimento. É uma sensação muito boa, sempre é bom poder ajudar”, declarou.

A também doadora Daiuki Alchieri, que mantém regularidade nas doações desde 2023, ressaltou o papel formativo da integração entre eventos de lazer e campanhas sociais. “Uma parceria como a do Gururock com o Hemonúcleo de Gurupi deveria ser tida como exemplo no meio cultural, unindo dois dos pilares do bem-estar social: saúde e cultura”, pontuou Daiuki, classificando o ato com a palavra “Vida”.

O procedimento nos hemocentros conta com atendimento humanizado, cadastro ágil e triagem clínica prévia, na qual são aferidos peso, altura, batimentos cardíacos, pressão arterial e glicemia, seguidos de entrevista de saúde antes do lanche pós-coleta. Pessoas com dúvidas sobre impedimentos por doenças prévias na infância devem consultar a equipe médica do Hemonúcleo para checar a aptidão para a doação.

O Festival

Contemplado com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), via edital de chamamento público municipal, o festival celebra 15 anos de incentivo à música autoral e ao fortalecimento da cultura independente. Os ingressos solidários já podem ser retirados nos pontos de troca credenciados: Taverna Conveniência, Morais Skate Shop e Cleuza Alchieri. Toda a arrecadação de mantimentos reforçará o trabalho assistencial das instituições beneficentes locais.