ROCK SOLIDÁRIO: 1 KG DE RAÇÃO É O INGRESSO DO CÃOVERNATION

Da Redação

O rock vai latir mais alto em Palmas neste final de semana. Nos dias 10 e 11 de julho, o CãoVernation promove uma edição especial do Covernation em homenagem ao Dia Mundial do Rock, reunindo grandes tributos da música nacional e internacional em uma ação que une entretenimento e solidariedade.

Para participar, o público precisa apenas doar 1 kg de ração para cães ou gatos, que será destinado a instituições de proteção animal. Quem preferir garantir a entrada antecipadamente pelo Sympla também contribui com a campanha, já que todo o valor arrecadado na plataforma será integralmente convertido na compra de ração para doação.

Reconhecido como o maior festival de bandas cover do Tocantins, o Covernation preparou uma programação com 14 apresentações distribuídas em dois dias de evento. O público poderá reviver sucessos de artistas e bandas que marcaram gerações, em tributos a Linkin Park, Metallica, Pitty, Paramore, Limp Bizkit, Engenheiros do Hawaii, Bob Marley, Pearl Jam, Mamonas Assassinas, Michael Jackson, Amy Winehouse, Aerosmith, Lenny Kravitz, Blink-182, Creed e Nickelback.

Segundo o produtor Rojas Rhoden, a proposta desta edição vai além da música.

“O CãoVernation nasceu para mostrar que o rock também pode transformar realidades. Queremos reunir amantes da boa música em uma grande corrente de solidariedade, porque um gesto simples, como doar 1 kg de ração, pode fazer a diferença para centenas de animais que aguardam cuidados e um novo lar.”

Além de celebrar o Dia Mundial do Rock, o festival mostra o compromisso do Covernation com ações de impacto social, transformando a paixão pelo rock em apoio concreto à causa animal. A expectativa é reunir um grande público em mais uma edição marcada pela qualidade das apresentações, pela energia do rock e pelo espírito solidário.

O CãoVernation acontece no Tendencies Music Bar, em Palmas. Nesta edição especial, a entrada vale muito mais que um ingresso: representa um gesto de cuidado, empatia e amor pelos animais.

Evento: CãoVernation

📍: Tendencies Music Bar (104 Sul)

📆: 10 e 11 de Julho

🎟️: 1kg de ração pra cada dia

Onde trocar: Casa São Paulo ou no dia do evento.

📱: Sympla.com.br