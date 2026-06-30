Tocantins revela suas praias de água doce na temporada 2026

Uma opção às praias tradicionais são as belíssimas praias formadas pelos rios da Bacia Araguaia-Tocantins

Por Seleucia Fontes/Governo do Tocantins

Quando alguém de fora pergunta se existe praia no Tocantins, a resposta costuma vir acompanhada de um sorriso. Afinal, embora esteja a centenas de quilômetros do oceano, o Estado abriga algumas das mais belas praias de água doce do Brasil.

Todos os anos, entre junho e setembro, o período de estiagem transforma a paisagem tocantinense. As águas dos rios Tocantins, Araguaia e seus afluentes recuam, revelando extensas faixas de areia dourada, ilhas fluviais e cenários que atraem milhares de visitantes em busca de lazer, natureza, tranquilidade ou agito. Há propostas para todos os gostos!

Destinos tradicionais

Para moradores do Tocantins e de estados vizinhos, julho é sinônimo de praia. É o momento em que famílias inteiras montam acampamentos às margens dos rios, grupos de amigos se reúnem para aproveitar os fins de semana e turistas descobrem um dos segredos mais bem guardados do Cerrado brasileiro.

Às margens dos rios, mais de 40 municípios realizam temporadas de praia, combinando infraestrutura, gastronomia regional, programação cultural e esportes náuticos. O resultado é uma experiência que une diversão, contato com a natureza e custo acessível.

Entre os destinos mais tradicionais está a Praia da Gaivota, em Araguacema, a 297 km da capital, Palmas. Considerada uma das maiores e mais famosas do Estado, ela se destaca pela extensa faixa de areia, pelas águas calmas e pela grande programação cultural que movimenta a cidade durante todo o mês de julho. A praia foi vencedora do Selo Praia Responsável 2025, pela adoção de práticas sustentáveis por parte da prefeitura.

Outro ícone da temporada é a Praia da Ilha, em Caseara (256 Km de Palmas). Localizada na região do Parque Estadual do Cantão, a praia oferece uma combinação rara de natureza preservada, observação de fauna e estrutura para receber visitantes. O cenário ganha ainda mais charme com os inúmeros lagos, igarapés e canais que caracterizam a região.

Em Pedro Afonso (304 km de Palmas), a Praia do Rio Sono reúne famílias e jovens em busca de lazer às margens de um dos rios mais bonitos do Estado. Em Goiatins, a Praia Manoel Alves chama atenção pela facilidade de acesso, enquanto a Praia do Ouro, em Barra do Ouro, vem se consolidando como um importante destino regional.

Já a Capital tocantinense conta com cinco praias fixas e está próxima a outras belas opções. É o caso do município de Miracema, com as praias dos Funil, Funilzinho e Paredão, uma pequena pintura a cerca de 65 km de Palmas.

Em Lajeado, à 55 km de Palmas, a prefeitura municipal se prepara para a temporada em dois pontos, a praia do Segredo, com maior foco nos turistas, e o Balneário Ilha Verde, dentro da cidade e que também registra grande movimentação no mês de julho. Ambos os locais contam com estrutura fixa de bares e estacionamento.

Águas do Tocantins

No sul do Estado, o município de Peixe (220 km da Capital) abriga dois tesouros naturais do Tocantins: a Praia da Tartaruga e o Arquipélago do Tropeço.

Com as águas mornas, transparentes e rasas do Rio Tocantins, a Tartaruga é o destino oficial dos veranistas de Gurupi e região, além de capitais como Goiânia e Brasília. Conta com estrutura de barracas, banheiros químicos e palco para shows. Um convite ao mergulho e aos esportes aquáticos.

Segundo a empresária e chef de cozinha Rosilene Pereira (Rosa de Fogo), o turismo tem crescido, ocupando as hospedagens praticamente o ano inteiro, com visitantes de várias regiões. “Neste fim de semana, vou receber um grupo de Curitiba”, revela.

Formado por mais de 300 ilhas fluviais, o Arquipélago do Tropeço se transforma durante a temporada em um verdadeiro paraíso de águas cristalinas, praias de areia branca e experiências ligadas ao ecoturismo, à pesca esportiva e à gastronomia regional.

Para chegar ao Tropeço, é imprescindível a contratação de barqueiros da região, que sabem transitar com segurança entre as pedras. No trajeto, é possível observar patos mergulhadores, tracajás empoleirados nos troncos das árvores alagadas e uma diversidade de aves que parecia desenhar o céu.

Algumas ilhas contam com área de camping e até restaurante, sendo necessário reservar com antecedência.

Favoritas do Norte

As praias do norte e extremo norte do Tocantins ficam mais próximas do Maranhão e do Pará, atraindo grande número de visitantes de ambos os estados.

A Praia da Amizade, em Sampaio (632 km de Palmas e 80 km de Imperatriz/MA), impressiona pela extensão de sua orla e pelo ambiente acolhedor, enquanto a Praia Bacuri Grande, em Esperantina, (750 km de Palmas e 144 de Imperatriz) oferece o privilégio de estar próxima ao encontro dos rios Tocantins e Araguaia, uma das paisagens mais marcantes da região do Bico do Papagaio.

Já em Araguatins, a apenas 98 km de Imperatriz e a 616 km de Palmas, a Praia do Pontal mantém sua fama como um dos cartões-postais do norte tocantinense e um pôr do sol marcante. Mas a dica é descer o rio para acampar nas praias mais distantes do centro da cidade.

Economia

Além da beleza natural, a Temporada de Praia movimenta a economia local. Barraqueiros, artesãos, pescadores, donos de restaurantes, pousadas e pequenos comerciantes encontram no período uma importante fonte de renda. Em muitas cidades, julho representa o mês mais esperado do ano, quando o fluxo de visitantes aquece diversos setores da economia.

O Governo do Tocantins tem investido na estruturação das temporadas, apoiando os municípios com recursos destinados à segurança, limpeza, programação cultural, sustentabilidade e infraestrutura. O objetivo é garantir que moradores e visitantes possam desfrutar das praias com conforto e segurança.

“Os municípios apresentaram propostas para a realização de suas temporadas e estamos trabalhando para mais um ano de sucesso”, aponta a secretária de Turismo do Estado, Ana Maria Monteiro, ao ressaltar que, desde o início de sua gestão, o governador Wanderlei Barbosa sempre atuou pela valorização das praias e dos trabalhadores que fazem a temporada de praia ser uma tradição no Tocantins.

Mais do que destinos turísticos, as praias tocantinenses representam um modo de vida. São espaços de encontro, convivência e celebração da relação entre as comunidades e os rios que moldam a identidade do Estado.

Quem visita o Tocantins nesta época do ano descobre que não é preciso água salgada para viver uma autêntica experiência de praia. Basta seguir o curso dos rios e deixar que as águas do Araguaia e do Tocantins contem seus próprios segredos.