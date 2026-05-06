PF deflagra Operação Palavra-Chave contra compra de votos e coação de servidores em Araguaína

ARAGUAÍNA – A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (06/05), a Operação Palavra-Chave, focada em desarticular um esquema de crimes eleitorais que teria ocorrido durante as Eleições Municipais de 2024, no norte do Tocantins.

A ação visa colher provas contra um grupo suspeito de operar um sistema de compra de votos, além de práticas de coação e irregularidades financeiras de campanha em benefício de um candidato a vereador da região.

Detalhes da Operação

Ao todo, os agentes federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Araguaína. As ordens foram expedidas pelo Juízo da 34ª Zona Eleitoral. Segundo a PF, o grupo investigado atuava em frentes distintas:

Compra de Votos: O nome da operação faz alusão ao uso de “palavras-chave” ou mecanismos fraudulentos para confirmar se o eleitor realmente cumpriu o acordo de votar no candidato.

Coação de Servidores: A investigação aponta que servidores municipais eram pressionados e ameaçados de demissão ou exoneração caso não votassem no candidato indicado pelo grupo.

Caixa Dois: Houve a identificação de atividades de militância que não foram declaradas na prestação de contas oficial à Justiça Eleitoral, o que configura falsidade ideológica (o popular “caixa dois”).

Penalidades

Os investigados podem responder por uma série de crimes graves, cujas penas, se somadas, ultrapassam os 17 anos de reclusão. Entre os delitos apurados estão:

Corrupção eleitoral; Falsidade ideológica eleitoral; Coação no curso do processo; Organização criminosa.

“A Polícia Federal reforça que o objetivo é assegurar a integridade do processo democrático e punir métodos fraudulentos de autenticação de voto utilizados para garantir o cumprimento de promessas eleitorais ilícitas.”

Até o fechamento desta matéria, a Polícia Federal não divulgou os nomes dos envolvidos, seguindo a política de preservação das investigações em curso.

Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Tocantins.