Inscrições para concurso público da Prefeitura de Araguaína são prorrogadas até 20 de julho

da redação

Foi prorrogado até o próximo dia 20, o prazo para inscrições para o concurso público da Prefeitura de Araguaína, com 1.533 vagas entre imediatas e cadastro reserva, destinadas ao quadro geral do Executivo, Secretaria Municipal da Educação, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores (IMPAR), Procuradoria Municipal e Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT).

A Retificação n° 002/26 será publicada no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) nesta terça-feira, 7 de julho. Com salários que chegam a R$ 16.458,70, o certame contempla oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

“Estamos estendendo o prazo de inscrições para dar mais uma oportunidade para quem sonha com a estabilidade de um concurso público. É importante que os interessados acessem os editais, organizem toda a documentação necessária e estejam atentos aos prazos para garantir a participação no concurso”, destacou o prefeito Wagner Rodrigues.

A expectativa da organização é que o concurso reúna entre 40 mil e 50 mil candidatos, atraindo participantes de diversas cidades do Tocantins e de outros estados. Além de reforçar o quadro de servidores municipais, durante os dois dias de realização de provas, o certame deverá movimentar setores como hotelaria, alimentação, comércio e prestação de serviços.

Cuidados ao efetuar a inscrição

A Prefeitura orienta aos candidatos para que não caiam no golpe de falsos links de inscrições. As inscrições são realizadas exclusivamente no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) e as provas objetivas estão previstas serem aplicadas nos dias 22 e 23 de agosto. O único link para inscrições é o do site oficial da banca: https://concurso.idib.org.br/

No pagamento via-pix, deve aparecer como destinatário o Município de Araguaína. Ao optar pelo pagamento via-boleto, o candidato deve observar se o documento é emitido pela Caixa Econômica Federal em nome da Prefeitura Municipal de Araguaína – CNPJ 01.830.793.0001/39. Nesta modalidade, a baixa ocorre em até 3 dias úteis.

Oportunidades em diversas áreas

O principal edital contempla 1.509 vagas para o quadro geral da Prefeitura e para a Secretaria Municipal da Educação, sendo 73 destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão professor, com 507 vagas; assistente técnico administrativo, com 454 vagas; enfermeiro, com 97 vagas; e técnico em enfermagem, com 83 vagas. Também há vagas para profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, medicina, psicologia, assistência social, tecnologia da informação, fiscalização ambiental, entre outras.

Além do edital principal, o concurso conta com processos específicos para a ASTT, Procuradoria Municipal e IMPAR.

O edital da ASTT disponibiliza nove vagas imediatas para agente de transporte e trânsito, além de cadastro reserva com 40 vagas. Já a Procuradoria Municipal oferece uma vaga imediata para procurador e formação de cadastro reserva. O IMPAR contará com 14 vagas imediatas e cadastro reserva para outras 32.

(Por Mara Santos | Foto: Marcos Filho Sandes)