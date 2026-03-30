Acadêmica é autora de projeto que pode virar lei em Araguaína

Programa “Cidadão do Futuro – Oficinas de Cidadania e Legislação Básica” é aprovado em 1ª votação e pode ser implantado nas escolas municipais; projeto é da acadêmica da Afya Unitpac

Por Redação

Nesta terça-feira, 24, na Câmara Municipal de Araguaína, o vereador Wilson Carvalho apresentou, em primeira votação, um projeto de lei com redação da estudante de Direito da Afya Unitpac, Giovanna Lissa Soares Medrado. A proposta institui o programa “Cidadão do Futuro: Oficinas de Cidadania e Legislação Básica” nas escolas da rede municipal de ensino.

O projeto segue agora para a segunda votação, prevista para o próximo mês, e, se aprovado, será encaminhado para sanção do Poder Executivo.

A acadêmica utilizou a tribuna para agradecer a oportunidade e destacou a importância da participação popular. “Estou muito honrada em poder contribuir. Às vezes, eu achava que a Casa de Leis não era um espaço tão público. Passava na porta e nem sabia que podia entrar e participar. Hoje eu sei que posso estar aqui e contribuir com a sociedade”, afirmou Giovanna.

A acadêmica acrescentou: “Este é um dia muito feliz, pois meu projeto, que já havia sido apresentado no ‘Vereador por um Dia’, está sendo levado adiante. Mas, afinal, o que é o ‘Cidadão do Futuro’? Hoje, em nossa cidade, existem muitos projetos que não são levados adiante e, às vezes, nem chegam até a sociedade. Esse projeto propõe justamente isso: levar conhecimento aos estudantes, para que se tornem cidadãos de verdade, com compreensão da legislação básica e consciência dos seus direitos e deveres.”

O vereador Wilson Carvalho ressaltou a importância da parceria com estudantes e mencionou iniciativas como o projeto “Vereador por um Dia”. “Sempre abro espaço e parabenizo a acadêmica Giovanna pelo projeto, que irá promover a conscientização sobre os direitos e deveres do cidadão, especialmente os previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, além de apresentar conceitos básicos sobre o funcionamento dos Três Poderes, com foco no papel do vereador e da Câmara Municipal”, destacou.

Giovanna Lissa Soares Medrado poderá se tornar a primeira aluna do Centro Universitário Afya Unitpac a ter um projeto transformado em lei municipal em Araguaína.