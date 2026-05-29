Com Fila de vereadores e lideranças na Câmara de Gurupi, Alexandre Guimarães buscar encurralar seus opositores

Em meio a uma romaria de políticos da região sul em na Câmara Municipal, o pré-candidato ao Senado adota tom ácido ao classificar atuais senadores do TO como meros despachantes que assistem passivamente ao isolamento do estado. Ele voltou a defender que colocou R$ 1,5 milhão para investimento no Estádio Resendão. Sobre os pré-candidatos ao senado, se referindo ao ex-prefeito de Araguaína, ele disse: “Para mim, igual eu falei no início, quanto mais candidato a senador tiver, melhor é para mim. Eu não tenho nenhuma dificuldade de enfrentamento com nenhum personagem. Disputa acirrada é bom, é assim. Jogo bom é jogo disputado”.

Por Wesley Silas

GURUPI – O cenário político do sul do Tocantins registrou intensa movimentação ao longo desta semana com a permanência do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) na região. Em cumprimento a uma extensa agenda de articulação, o parlamentar, que formalizou sua pré-candidatura ao Senado Federal, esteve na Câmara Municipal de Gurupi para consolidar alianças com lideranças de diversos municípios vizinhos, como Cariri, Figueirópolis e Formoso do Araguaia. O movimento estratégico contou com o apoio explícito de vereadores locais e do vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Ronison Parente.

A investida de Guimarães na região sul reflete a antecipação do xadrez eleitoral majoritário, no qual o deputado busca musculatura política ao se contrapor a nomes tradicionais do cenário estadual. Durante o encontro, o parlamentar adotou um tom focado na prestação de contas, detalhando o direcionamento de emendas e convênios federais para as prefeituras tocantinenses, ao mesmo tempo em que teceu críticas à atuação da atual bancada do Senado no que tange a grandes projetos de infraestrutura.

Ao avaliar o saldo de suas agendas na região, o deputado celebrou o avanço do diálogo. “Muito positivo, muito propositivo. Temos ouvido as lideranças dessa região sul de um todo, desde Cristalândia, ouvindo, entendendo, apresentando o nosso projeto dessa caminhada de um passo de pré-candidatura ao Senado Federal e reafirmando os compromissos das emendas parlamentares”, destacou o parlamentar.

O Embate Político e a “aposta das 50 cabeças de gado” desafiada pelo prefeito de Pequizeiro:

Um dos pontos de maior repercussão envolveu uma divergência pública com o prefeito do município de Pequizeiro. O gestor municipal havia desafiado publicamente o deputado a comprovar a destinação de uma única emenda parlamentar para a cidade, propondo uma aposta envolvendo 50 cabeças de gado.

Indagado sobre o episódio, Alexandre Guimarães minimizou a tensão, classificando a reação do prefeito como um reflexo das rivalidades paroquiais. “Lá na verdade é uma posição política local. Tendo o grupo político que nos apoia e o prefeito, não satisfeito com essa divergência local, acaba tentando diminuir o trabalho do parlamentar”, ponderou. O deputado assegurou que os recursos foram formalmente enviados, detalhando o repasse de um trator equipado para a agricultura familiar. Ele concluiu ironizando o embate: “Eu enviei recurso para Pequizeiro, eu tenho que buscar as nossas 50 vacas, né? […] Estou esperando o prefeito cumprir a promessa de dar 50 vacas, vai dar um churrasco bom”.

Posicionamento sobre aliança de Ronaldo Dimas com a professora Dorinha

Questionado sobre os movimentos partidários de lideranças do norte e os recentes ensaios de aproximação do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, com o bloco governista, Guimarães buscou desidratar o peso de um eventual isolamento político. O parlamentar confirmou as conversas e revelou a consolidação do alinhamento de Dimas com a senadora Professora Dorinha, mas minimizou o impacto em seu próprio projeto ao Senado.

“Acho que ele até publicou hoje aí uma foto, já selado com a senadora Dorinha, fechou. O Dimas procurou o governador Vicentinho e foi ouvido de forma muito respeitosa, num diálogo como tem que ser, mas não tinha nenhum compromisso de alinhamento”, revelou o deputado do MDB, emendando uma provocação aos concorrentes: “Para mim, igual eu falei no início, quanto mais candidato a senador tiver, melhor é para mim. Eu não tenho nenhuma dificuldade de enfrentamento com nenhum personagem. Disputa acirrada é bom, é assim. Jogo bom é jogo disputado”.

Balanço Orçamentário e Cobrança por Execução Estadual

Ao abordar o balanço de entregas para a região sul, Guimarães listou investimentos direcionados a Gurupi, como R$ 5 milhões para o Hospital Regional, R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica, além de intermediações para unidades do programa Minha Casa Minha Vida e a entrega de um veículo para a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer.

O parlamentar aproveitou a oportunidade para cobrar celeridade do Poder Executivo Estadual quanto à execução de uma emenda de R$ 1,5 milhão liberada em dezembro de 2024 para a cobertura do estádio Resendão. “Nós havíamos o imbróglio dessa emenda parlamentar de R$ 1,5 milhão para a cobertura do estádio, aguardando naturalmente a execução pelo governo do estado. Uma emenda parlamentar que foi paga desde o dia 27 de dezembro do ano de 2024. […] Então assim, temos esperado a execução do governo do estado”, cobrou Guimarães. Para Formoso do Araguaia, o deputado confirmou a destinação de três maquinários pesados via Codevasf.

Crítica Estrutural: O Papel da Bancada Federal

O posicionamento mais incisivo do pré-candidato deu-se ao avaliar a postura dos atuais representantes do Tocantins no Senado. Evitando ataques de ordem pessoal, Guimarães argumentou que o debate político estadual está excessivamente focado na distribuição de emendas individuais — atribuição que considera rotineira e protocolar — em detrimento de discussões macroeconômicas e de infraestrutura.

Guimarães apontou o que chamou de “ausência de representatividade” em pautas consideradas vitais para o desenvolvimento regional, citando como exemplos a perda do traçado original da Ferrovia Norte-Sul que passaria por Figueirópolis, a estagnação dos projetos das hidrovias nos portos do norte do estado e a falta de voos comerciais regulares para polos importantes como Gurupi.

“Dentro desse debate de pautas macros e importantes para o estado do Tocantins, eu, como tocantinense, sinto a ausência dos representantes do Senado para essas pautas. Ficar regulando e entregando emenda parlamentar, que é importante e necessária, mas o orçamento cada um tem o seu. Eu quero entender que é possível e é preciso fazer muito mais do que as esteiras do orçamento de emenda parlamentar individual”, pontuou o parlamentar, defendendo uma postura mais altiva em Brasília.

Romper barreiras paroquiais

A movimentação de Alexandre Guimarães no sul do estado expõe a antecipação das estratégias para as eleições majoritárias e evidencia uma clara tentativa de romper barreiras paroquiais. Tradicionalmente, o eleitorado tocantinense responde a dinâmicas de bairrismo regional, dividindo-se entre lideranças consolidadas no norte e no sul. Ao buscar palanque na base eleitoral de adversários históricos, o deputado tenta regionalizar seu discurso através da pauta do desenvolvimento econômico.

O sucesso da estratégia do parlamentar dependerá, portanto, de sua capacidade de converter as promessas de fiscalização macroeconômica em uma moeda política compreensível e atraente para o eleitorado do interior, o qual, historicamente, prioriza o municipalismo. A antecipação do debate projeta um embate complexo e fragmentado, onde a eficiência na entrega de recursos será confrontada com a demanda por maior relevância política na capital federal.

Confira abaixo a entrevista: