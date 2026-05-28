Expectativa toma conta de Gurupi para a grande abertura do rodeio da 51ª Expo Gurupi nesta quinta-feira, 28

A emoção promete tomar conta da arena nesta quinta-feira, 28 de maio, com a tão aguardada abertura oficial do rodeio da 51ª Expo Gurupi às 21h, considerada a maior exposição agropecuária do Norte do Brasil.

Por Redação

Após dois primeiros dias de sucesso absoluto, grande público e intensa movimentação no Parque de Exposições, a expectativa agora se volta para uma das noites mais tradicionais e aguardadas da festa: a abertura do rodeio.

A programação da Expo Gurupi começou ainda na terça-feira, com uma noite especial marcada por shows gospel e momentos de fé, reunindo milhares de famílias no parque. Já na quarta-feira, o público voltou a lotar o evento durante as atrações musicais, concursos e programação técnica, consolidando o sucesso da edição 2026.

Além do entretenimento, a Expo Gurupi também segue fortalecendo o agronegócio, movimentando hotéis, restaurantes, comércio, ambulantes e diversos setores da economia local, gerando renda, oportunidades e aquecendo o município durante toda a semana.

Nesta quinta-feira, a arena será palco de muita adrenalina, emoção e tradição sertaneja, reunindo competidores, famílias e amantes do rodeio de toda a região.

E logo após a abertura do rodeio, o público poderá acompanhar gratuitamente dois grandes shows nacionais que prometem levantar a arena: Murilo Huff e Gustavo Mioto, em uma noite histórica para a Expo Gurupi 2026.

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, reforçou o convite para que toda a população participe deste momento histórico.

“Preparamos uma Expo Gurupi muito especial, pensando no produtor rural, nas famílias e em toda população. A abertura do rodeio é um dos momentos mais emocionantes da nossa festa, e queremos convidar toda Gurupi e região para viver essa experiência conosco. A expectativa é de arena cheia e mais uma noite inesquecível”, destacou o presidente.

A programação oficial da 51ª Expo Gurupi segue até o dia 31 de maio, com rodeio, vaquejada, prova dos três tambores, palestras, leilões, atrações culturais e grandes shows nacionais.