Governo do Tocantins intensifica força-tarefa para recuperação da TO-280 entre Almas e Natividade

Equipes da Ageto estão mobilizadas em uma operação de tapa-buracos com os objetivos de garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a região sudeste do estado

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), realiza uma força-tarefa para recuperação da rodovia TO-280, no trecho que liga os municípios de Almas e Natividade, na região sudeste do estado. As equipes da Ageto estão mobilizadas em uma intensa operação de tapa-buracos nos pontos mais críticos da rodovia.

A recuperação da TO-280 integra o conjunto de ações do Governo do Tocantins voltadas à modernização da malha rodoviária estadual, para ampliar a conexão entre municípios e impulsionar a economia regional.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca a importância dos investimentos nas rodovias estaduais. “Estamos trabalhando de forma planejada para assegurar melhorias na TO-280. Essa é uma rodovia estratégica e nosso compromisso é avançar com obras que garantam mais segurança para a população”, pontua.

O presidente da Ageto, Túlio Labre, ressalta que a força-tarefa ocorre em duas frentes para atender tanto às necessidades imediatas quanto à solução estrutural da rodovia.

“Enquanto avançamos na elaboração do projeto da obra, nossas equipes atuam intensamente na manutenção emergencial do trecho. O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade aos usuários”, enfatiza.

Novo projeto

Além da força-tarefa, a Ageto trabalha na elaboração do projeto que prevê a implantação de um novo pavimento sobre o trecho de aproximadamente 76 km da TO–280, com previsão de conclusão na primeira quinzena de junho. Após essa etapa, serão adotadas as providências técnicas e administrativas necessárias para viabilizar o processo licitatório.

Texto: Hérica Valim/Governo do Tocantins