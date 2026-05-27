Fechar menu
quarta-feira, 27 maio

Notícias

Governo do Tocantins intensifica força-tarefa para recuperação da TO-280 entre Almas e Natividade

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Equipes da Ageto estão mobilizadas em uma operação de tapa-buracos com os objetivos de garantir mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para a região sudeste do estado

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), realiza uma força-tarefa para recuperação da rodovia TO-280, no trecho que liga os municípios de Almas e Natividade, na região sudeste do estado. As equipes da Ageto estão mobilizadas em uma intensa operação de tapa-buracos nos pontos mais críticos da rodovia.

Manutenção emergencial na TO-280 integra as ações do Governo do Tocantins para garantir melhores condições de circulação no trecho entre Almas e Natividade – Crédito foto:Ageto/Governo do Tocantins

A recuperação da TO-280 integra o conjunto de ações do Governo do Tocantins voltadas à modernização da malha rodoviária estadual, para ampliar a conexão entre municípios e impulsionar a economia regional.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, destaca a importância dos investimentos nas rodovias estaduais. “Estamos trabalhando de forma planejada para assegurar melhorias na TO-280. Essa é uma rodovia estratégica e nosso compromisso é avançar com obras que garantam mais segurança para a população”, pontua.

Equipes da Ageto atuam com serviços de tapa-buracos nos pontos críticos da TO-280 – Crédito foto: Ruan Lima/Governo do Tocantins

O presidente da Ageto, Túlio Labre, ressalta que a força-tarefa ocorre em duas frentes para atender tanto às necessidades imediatas quanto à solução estrutural da rodovia.

Presidente da Ageto, Túlio Labre, ressalta que a força-tarefa ocorre em duas frentes para atender tanto às necessidades imediatas quanto à solução estrutural da rodovia – Crédito foto: Adilvan Nogueira/Governo do Tocantins

“Enquanto avançamos na elaboração do projeto da obra, nossas equipes atuam intensamente na manutenção emergencial do trecho. O objetivo é garantir melhores condições de trafegabilidade aos usuários”, enfatiza.

Novo projeto

Recuperação da TO-280 integra o conjunto de ações do Governo do Tocantins voltadas à modernização da malha rodoviária estadual, para ampliar a conexão entre municípios e impulsionar a economia regional – Crédito foto: Ruan Lima/Governo do Tocantins

Além da força-tarefa, a Ageto trabalha na elaboração do projeto que prevê a implantação de um novo pavimento sobre o trecho de aproximadamente 76 km da TO–280, com previsão de conclusão na primeira quinzena de junho. Após essa etapa, serão adotadas as providências técnicas e administrativas necessárias para viabilizar o processo licitatório.

Texto: Hérica Valim/Governo do Tocantins

Compartilhar.

Ao desenvolvermos as seções de Agronegócio, Cidades, Opinião, Social, Cultura, Educação e Esporte, Meio Ambiente e Política procuramos atender a necessidade do público em ser informado sobre os acontecimentos locais, regionais ou próximos à comunidade.

Postagens relacionadas