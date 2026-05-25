Após pedidos de João Victor Stival e Deputado Eduardo Fortes, Governador Wanderlei Barbosa amplia permissão para troca de créditos de ICMS durante a 51ª ExpoGurupi

Por Redação

O Governo do Tocantins publicou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (25) o Decreto nº 7.167, assinado pelo governador Wanderlei Barbosa, ampliando oficialmente a autorização para transferência de créditos acumulados de ICMS também para a 51ª ExpoGurupi, uma das maiores feiras agropecuárias do sul do Estado.

A medida atende a pedidos apresentados por João Victor Stival e pelo deputado estadual Eduardo Fortes, que defenderam junto ao Governo do Estado a inclusão da ExpoGurupi no mesmo modelo de benefício tributário já aplicado à Agrotins 2026 e à 4ª Farm Day.

Com a alteração do Decreto nº 7.145, produtores rurais devidamente inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderão utilizar créditos acumulados do imposto para aquisição de máquinas, implementos, insumos e outros produtos comercializados durante a feira.

A iniciativa é considerada estratégica para estimular negócios dentro da ExpoGurupi, fortalecendo o setor agropecuário regional e ampliando o poder de compra dos produtores rurais durante o evento.

Segundo o texto publicado no Diário Oficial, o benefício agora passa a contemplar oficialmente a 51ª ExpoGurupi, permitindo que os créditos sejam transferidos a expositores participantes da feira, nos mesmos moldes já utilizados durante a Agrotins 2026.

O decreto também estabelece que o atendimento aos produtores poderá ocorrer dentro das estruturas montadas durante os eventos, com equipes da Secretaria da Fazenda realizando reconhecimento e homologação dos créditos. Para a ExpoGurupi, os pedidos poderão ser protocolados entre os dias 25 e 31 de maio de 2026.

A possibilidade de utilização de créditos acumulados de ICMS vem sendo apontada como um diferencial importante nas grandes feiras do agronegócio tocantinense. Durante a Agrotins 2026, o modelo foi destacado como ferramenta para impulsionar negociações e ampliar investimentos no setor produtivo.

A expectativa é que a novidade gere maior movimentação econômica na 51ª ExpoGurupi, especialmente nos segmentos de máquinas agrícolas, implementos, genética, nutrição animal e tecnologia para o campo.

Nos bastidores do setor agropecuário, a ampliação do benefício para a ExpoGurupi é vista como uma conquista importante para o fortalecimento da feira e para valorização do agronegócio do sul do Tocantins.