Nos bastidores da inauguração da Unitins, um nome começa a ecoar para 2028 em Dianópolis

Evento consolida Naninha Cavallari na liderança acadêmica sob aplausos de autoridades, enquanto silêncio do prefeito Hormides em discurso acende especulações políticas para 2028.

Da Redação

A inauguração do novo campus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Dianópolis, realizada na última sexta-feira, dia 22, movimentou não apenas o cenário educacional da região Sudeste do Tocantins, mas também os bastidores da política municipal.

Em meio aos discursos institucionais e à celebração de um novo capítulo para o ensino superior na cidade, um detalhe chamou atenção de autoridades, lideranças e da comunidade presente: o protagonismo dado à diretora Naninha Cavallari.

Durante sua fala, o reitor Augusto Rezende fez questão de destacar publicamente a liderança, o empenho e o papel estratégico de Naninha no fortalecimento da universidade na região. O reconhecimento arrancou aplausos e foi acompanhado por manifestações semelhantes de importantes nomes da política tocantinense presentes no evento.

A senadora Professora Dorinha Seabra também destacou a liderança de Naninha, ressaltando o respeito conquistado junto aos servidores, professores e à comunidade externa da universidade, afirmando que essa relação construída revela sua capacidade de liderança e articulação.

Em um dos momentos mais comentados do evento, Dorinha afirmou que ficou emocionada ao ouvir o nome de Naninha sendo ovacionado pelo público presente. A senadora disse que sentiu como se estivesse ouvindo o próprio nome sendo chamado, declaração que arrancou novos aplausos e reforçou ainda mais o clima de reconhecimento em torno da diretora.

O senador Eduardo Gomes, o deputado federal Carlos Gaguim, o deputado federal Ricardo Ayres e o deputado estadual Léo Barbosa também reforçaram, em diferentes momentos, o destaque e a influência da diretora dentro do projeto de expansão da universidade.

Mas foi justamente nos bastidores que o assunto ganhou outro tom.

O que não passou despercebido entre os presentes foi a postura do prefeito Hormides. Em seu discurso, o gestor municipal não citou o nome da diretora e tampouco fez menção à sua presença no palco principal do evento. Um silêncio que rapidamente virou tema de comentários entre lideranças e integrantes da comunidade política local.

Para muitos observadores, a ausência de reconhecimento público pode ter ido além de uma simples omissão protocolar. Nos corredores do evento, começaram as especulações: estaria surgindo uma nova força política em Dianópolis?

A repercussão em torno do nome de Naninha Cavallari já desperta uma pergunta que até pouco tempo parecia distante da realidade política do município: Dianópolis poderá eleger, em 2028, a primeira mulher prefeita de sua história?

Com trânsito entre lideranças estaduais, boa aceitação em setores da educação e crescente visibilidade popular, Naninha começa a despontar como um nome que ultrapassa os limites acadêmicos e entra, ainda que de forma silenciosa, no radar político da cidade.

Embora ainda não exista qualquer declaração oficial sobre pretensões eleitorais, o clima nos bastidores indica que a movimentação em torno de seu nome está longe de ser mera coincidência.

E em política, muitas vezes, os sinais mais fortes não vêm dos discursos, mas dos silêncios.