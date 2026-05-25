Republicanos anuncia nominata forte para deputado federal e projeta eleger quatro em outubro

Da Redação

Com articulação liderada pelo governador do Tocantins e presidente estadual do Republicanos, Wanderlei Barbosa, o partido reuniu nesta segunda-feira, 25, na Capital, pré-candidatos e lideranças para consolidar uma nominata considerada competitiva para a disputa à Câmara Federal nas eleições de outubro. A legenda projeta eleger quatro deputados federais no pleito de outubro.

O encontro foi realizado com foco na construção política do partido, fortalecimento regional e alinhamento estratégico da chapa proporcional. Durante a reunião, Wanderlei Barbosa destacou que o Republicanos trabalha para apresentar ao eleitorado nomes com experiência, representatividade social e atuação em diferentes regiões do Estado.

“O Republicanos está formando uma nominata qualificada, com pessoas que conhecem a realidade do Tocantins e têm compromisso com resultado. Nosso objetivo é ampliar a representatividade do partido na Câmara Federal e continuar contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, afirmou o governador.

Pré-candidatos

Entre os nomes apresentados está Alfredo Júnior, empresário com atuação no setor privado; Atos Gomes, ex-secretário de Estado dos Esportes e Juventude do Tocantins; Cel. Barbosa, ex-comandante-geral da Polícia Militar no Tocantins; Débora Ribeiro, vereadora de Gurupi; Enfermeira Sol, conhecida pela atuação na área da saúde e da causa animal; Fábio Vaz, ex-secretário da Educação do Tocantins; Lucas Campelo, vereador em Araguaína; Ricardo Ayres, deputado federal; e Rosilene Martins, cantora gospel com atuação social e religiosa no Estado.

Também integra o grupo a ativista Rosa Helena Ambrósio, conhecida como Rosa do Anjo Azul, fundadora da Anjo Azul Autistas/TO e referência na defesa da inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Ela não participou da reunião por estar em viagem.

A construção da chapa federal é uma das prioridades da legenda para as eleições deste ano. A composição reúne perfis técnicos, políticos, comunitários e religiosos, ampliando a presença da sigla em diferentes segmentos da sociedade tocantinense.