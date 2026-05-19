Na Marcha dos Municípios, Eduardo Gomes reúne prefeitos e consolida apoios à reeleição ao Senado

Da Redação

O senador e presidente do PL no Tocantins, Eduardo Gomes, reuniu-se nesta terça-feira, 19, em Brasília, com prefeitos, prefeitas e parlamentares da bancada federal do estado para articular demandas regionais e consolidar apoios políticos à sua pré-candidatura à reeleição. O encontro ocorreu durante as atividades da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, evento organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) que debate o fortalecimento fiscal e administrativo das gestões locais até esta quarta-feira, 20.

Atuação orçamentária e entregas estruturais

Durante a reunião, que contou com a presença da senadora Professora Dorinha Seabra e de deputados federais, Eduardo Gomes defendeu a autonomia financeira das gestões municipais. O parlamentar destacou a consolidação do orçamento impositivo e ações como a implantação da superintendência da Codevasf no Tocantins, a expansão do Programa Calha Norte e a criação da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) como marcos da atuação conjunta da bancada.

O senador também anunciou o cronograma de liberação de recursos e equipamentos, confirmando o início da entrega de 56 caminhonetes destinadas a ações de assistência social nos municípios tocantinenses a partir da próxima semana. Segundo Gomes, a distribuição de emendas e benefícios institucionais adota critérios técnicos, sem distinção por alinhamento partidário.

Prefeitos do Tocantins oficializam apoio político

A agenda em Brasília serviu de palco para lideranças municipais formalizarem o posicionamento político em favor da renovação do mandato do senador do PL. Os gestores do sul do estado manifestaram apoio explícito ao projeto eleitoral de Gomes.

O prefeito de Talismã, Flávio Cristo Rei, e o prefeito de Cariri do Tocantins, Tetin, ratificaram o alinhamento com a pré-candidatura. A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, também confirmou o apoio político ao destacar a parceria institucional e as frentes de trabalho mantidas em conjunto com o gabinete do senador na capital federal.

Análise do Cenário: