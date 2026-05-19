Prefeito de Porto Nacional e lideranças estaduais oficializam apoio a Dorinha

Por Redação

Lideranças políticas e gestores públicos das esferas municipal e estadual reuniram-se em Porto Nacional, na última sexta-feira (15), para oficializar o apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União Brasil) ao governo do Estado. O encontro, coordenado pelo prefeito Ronivon Maciel (União Brasil) e pela superintendente regional de Educação, Deuzelina Chagas, buscou unificar a base governista local em torno do nome da parlamentar, sob a justificativa do histórico de emendas destinadas ao município.

Articulação política e base de apoio

A reunião estratégica contou com a presença de cerca de 60 pessoas, incluindo secretários municipais, chefes de unidades estaduais e mais de dez vereadores. Durante o evento, o prefeito Ronivon Maciel destacou a trânsito político de Dorinha em Brasília como o principal ativo para viabilizar o plano de governo estadual. Deuzelina Chagas endossou a posição, defendendo que a trajetória da senadora na gestão pública e na área educacional a credencia para a disputa do Executivo tocantinense.

Balanço de emendas orçamentárias

Como elemento de consolidação do apoio político, a gestão municipal apresentou um levantamento dos repasses federais articulados pela parlamentar. De acordo com o balanço, entre os anos de 2012 e 2026, foram indicados R$ 111,3 milhões em recursos federais para Porto Nacional, distribuídos em 72 ações orçamentárias. Desse total, R$ 65,4 milhões já foram pagos e aplicados em setores como infraestrutura, saúde, assistência social e educação, enquanto R$ 45,9 milhões estão em fase de liberação para os próximos meses.

Fonte: Ascom Professora Dorinha